Alerta por los implantes mamarios fabricados por la farmacéutica Allergan vinculados a linfomas Estados Unidos exige a los médicos que dejen de emplear estos productos, que podrían haber causado la muerte de 12 personas

Los implantes mamarios realizados por la marca Allergan, que pueden llegar a provocar un inusual tipo de cáncer, están siendo retirados en Estados Unidos a petición de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la agencia del gobierno estadounidense encargada de la regulación de alimentos y medicamentos.

Según este organismo gubernamental, en todo el mundo se han registrado 573 casos relacionados con los implantes y 33 muertes por cáncer. De ellos, 481 son atribuidos por la FDA a la farmacéutica Allergan. En 13 de los 33 casos que acabaron con la muerte de los pacientes se conocía el tipo de implante que portaban. Y, según ha informado el «New York Times», 12 de ellos estaban fabricados por Allergan.

La FDA ha advertido a los médicos y hospitales que no deben continuar utilizando más implantes de este tipo, pero no cree que deban ser retirados aquellos que ya han sido implantados en los casos en los que no hayan causado ninguna reacción o síntoma de enfermedad en las mujeres.

La alerta afecta a los siguientes productos del tipo «Biocell»: los implantes mamarios «Natrelle» con solución salina, los implantes «Natrelle« rellenos de silicona, los implantes «Natrelle Inspira» rellenos de silicona y los implantes mamarios «Natrelle 410». La retirada de productos también incluye expansores de tejidos utilizados por los pacientes antes del aumento o reconstrucción de los senos, incluidos «Natrelle 133 Plus Tissue Expander» y «Natrelle 133 Tissue Expander» con suturas.

La enfermedad vinculada a los implantes es un inusual tipo de cáncer que afecta al sistema inmunológico. No es cáncer de mama pero puede desarrollarse en la zona que rodea el implante mamario. En la mayoría de los casos puede curarse retirando el implante, aunque si no se detecta a tiempo puede expandirse y matar al paciente.

El principal síntoma del linfoma (nombre que recibe este tipo de cáncer) es la acumulación de sudor y fluidos alrededor del implante. La causa de la enfermedad no se encuentra en el contenido del mismo (silicona o salina), sino en los materiales que lo cubren y que le otorgan la textura rugosa que acaracteriza al producto sobre el que se ha lanzado la alerta.

Estos implantes mamarios solo se corresponden con el 5% de los utilizados en Estados Unidos. No obstante, su uso es mucho más frecuente en Europa, donde ya han sido retirados en varios países.