¿Por qué en Alemania mueren menos personas por coronavirus?

El número de contagios con el coronavirus registrados en Alemania ha aumentado en las últimas 24 horas en 2.958 hasta los 13.957. Los muertos ascienden a 31, 11 más que ayer, según datos facilitados por el Instituto Robert Koch (RKI) de virología. La cifra sigue suponiendo una tasa de mortalidad el virus mucho menor en este territorio que en otros, pero el presidente del RKI, Lothar Wieler, insiste en que se trata de un «crecimiento exponencial».

«La incidencia a nivel federal se sitúa así en 17 contagios por cada 100.000 habitantes, con claras diferencias regionales, algo habitual en toda epidemia», precisa, subrayando que en Alemania el proceso es más tardío que en países como Italia o España y que aquí «estamos sólo al inicio de una epidemia, abajo a la izquierda de una curva que va a crecer». En su opinión no hay ningún «misterio» en las cifras alemanas, ni mucho menos «ocultamiento de datos», sino un desfase temporal sumado a otros datos relacionados con recursos disponibles y rastreo de las cadenas de infracción.

«Alemania reconoció muy pronto que se enfrentaba a una epidemia y comenzó rápidamente a realizar pruebas», se traslada varias semanas atrás en el tiempo, «desde que apareció el primer paso se rastreó exhaustivamente la cadena de contagio y se sometió a cuarentena a todas las personas de contacto, en el más amplio sentido del término, con lo que hemos ganado tiempo para preparar los hospitales con tantas camas con respiración asistida y tantas camas en la UCI como sea posible».

Alemania tiene 28.000 camas en UCI, mientras Reino Unido, por ejemplo, solo 4.000. Alemania dispone de 25.000 camas con los respiradores y 29,2 camas de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes, mientras que España tiene 9,7 por cada 100.000 habitantes, Italia 12,5 y Reino Unido 6,6. Además, Berlín anunció el miércoles que quiere duplicar esa cifra en los hospitales en las próximas semanas.

De momento, los pacientes enfermos han podido recibir una atención médica adecuada y el país no teme que sus hospitales se vean saturados a corto plazo, pero aún así se ha movilizado a reservistas del ejército y estudiantes de medicina de último ciclo formativo para reforzar el personal sanitario.

«Reconocimos muy pronto la enfermedad en el país, estamos adelantados en materia de diagnóstico, de detección», insiste Christian Drosten, director del Instituto de virología en el hospital Charite de Berlín. La tupida red de laboratorios independientes que hay en el país, que desde enero empezaron a examinar casos sospechosos, ha permitido diagnosticar mejor la enfermedad y colocar en cuarentena a los casos que presentaban mayor riesgo. Para someterse al test en Alemania, basta con tener los síntomas y haber estado en contacto con un caso confirmado o haber vuelto de una zona de riesgo.

Otra de las diferencias en la infección en Alemania es el grupo de edad más afectado. En Alemania, más del 70% de las personas identificadas hasta ahora tienen entre 20 y 50 años, un grupo de menor mortalidad que el de los más ancianos, lo que abunda en disminución de mortalidad. Pero las autoridades sanitarias repiten que la epidemia está en sus inicios en este país y que el número de casos se disparará en las próximas semanas, afectando especialmente a ese 25% de su población que tiene más de 60 años.

Respecto a la contabilidad, la única diferencia que admiten las autoridades sanitarias es que en Alemania no se están realizando tests de coronavirus post mortem, como sí se ha hecho en Italia, por lo que aquellos fallecidos con otras dolencias o sin haber sido diagnosticados no entran en las estadísticas. «Partimos de la base de que los pacientes son diagnosticados antes de morir y es posible que algún caso no haya sido cuantificado por ese motivo, pero el número de fallecimientos por neumonías es muy bajo como para suponer un cambios sustancial», defiende Wieler, que señala este fin de semana como «decisivo» en el desarrollo de la epidemia en Alemania. «Nos encontramos ante días que serán cruciales en la expansión de la enfermedad», advierte, «y por eso es muy importante que los alemanes no se consideren falsamente inmunes».