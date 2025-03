Alemania establece un gabinete de crisis para gestionar el coronavirus

«Estamos al principio de una epidemia », ha reconocido el ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, que junto al ministro de Interior Horst Seehofer ha comparecido en rueda de prensa para explicar las medidas que está tomando el gobierno de Berlín para gestionar el coronavirus . En primer lugar, se ha formado un gabinete de crisis al que pertenecen estos dos ministros, en el que figura también la canciller Merkel y que se ha reunido ya dos veces en las últimas 24 horas. «Las cadenas de infección a veces no son comprensibles y los contactos de las personas infectadas no se pueden a veces rastrear», ha señalado el ministro Spahn como la principal dificultad. «Vamos a hacer todo lo posible para proteger a la población, aunque no podemos dar garantías», ha dicho por su parte Seehofer, tras constatar que «estamos ante un escenario nuevo , no solo en Alemania, sino en Europa y el mundo».

El gabinete de crisis está en constante contacto con las federaciones de médicos y farmacias , así como con el consejo de hospitales y clínicas. Se ha pedido a los Bundesländer que actualicen sus protocolos de pandemia y se están estableciendo controles en aeropuertos y estaciones de tren o autobús para pasajeros que llegan de China, Corea, Japón o Italia. El gobierno ha ordenado a las Krankenkasse, cajas de seguro médico, que paguen todos los test que ordenen o receten los médicos en Alemania, pero las personas que deseen hacerse un testo por propia iniciativa tendrán que pagarlo de su bolsillo. El Instituto Robert Koch actualizará la información dos veces al día y han sido abiertas líneas telefónicas gratuitas para que los ciudadanos puedan obtener información fiable . «Manténganse informados por los medios de comunicación tradicionales, más que por las redes sociales o por Google», ha aconsejado el ministro de Sanidad. «No consideren que cada tos a su alrededor es motivo de sospecha, pero estén atentos».

También ha recomendado a las personas que tengan fiebre o crean que pueden haber contraído el virus no acudir a las consultas médica , para evitar contagios masivos, sino llamar por teléfono para solicitar un test a domicilio. En las zonas en las que el virus vaya avanzando está previsto vacunar contra la gripe y a los mayores de 60 años contra la viruela. Una de las dificultades con las que se está encontrando el sistema sanitario alemán es que el material de aislamiento y material sanitario escasea ya en el mercado internacional. «Al ser China el principal proveedor de este tipo de productos es ahora difícil obtenerlos en el mercado . Todos los países quieren comprar. Lo que hemos decidido al respecto por ahora es que el material sanitario que está en Alemania se queda en Alemania», ha dicho Spahn.

Un periodista alemán ha preguntado a Seehofer si se plantea sacar el ejército a las calles en caso de desórdenes. «No, no me parece necesario, es importante una reacción proporcionada y donde hay que exagerar, si cabe, es en la prevención», ha respondido el ministro, que ha informado que se están organizando test sistemáticos en albergues de refugiados y centros de inmigración en los que los extranjeros proceden de países como Afganistán, Irán, Irak o Turquía. Calcula que hay unos 10.000 extranjeros que proceden o han pasado por territorios afectados. También le han preguntado si cree necesario cerrar las fronteras. «¿Cerrarlas? ¿Cómo? ¿Quién se ocuparía de los controles? ¿Hablamos de fronteras por tierra, mar o aire? Todo eso es algo que hay que hablar con los socios europeos. De nada sirve que Alemania no permita aterrizar vuelos procedentes de China si Austria, por poner un ejemplo, si lo permitiese, y esas personas viajasen después por tierra hacia Alemania…».

El gobierno alemán no se propone, de momento, cancelar grandes eventos internacionales, como la Feria Internacional de Turismo que está a punto de celebrarse en Berlín, pero sí se establecerán «recomendaciones» para los organizadores.

Según Spahn, los médicos alemanes hacen frente a retos similares a los del coronavirus todos los años con la gripe estacional, pero esta vez no conocen a fondo el virus y todavía no hay disponible vacuna contra él. Lothar Wieler, presidente del Instituto Robert Koch, confirma sus palabras: «Debemos ser realistas. No habrá vacuna antes de finales de este año». Alemania lleva registrados 18 casos de contagio, fue el primer país europeo al que entró el coronavirus, a través de un curso en una empresa del sector automovilístico de Múnich, y en los estados federados en los que se ha hecho presente se han tomado medidas especiales. Las escuelas y jardines infantiles de Heinsberg, en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia, permanecieron cerradas como medida de cautela, después de que un habitante de esa ciudad se infectara con el coronavirus. Spahn recomienda a la población que adopte precauciones como el lavado regular de manos con jabón durante aproximadamente un minuto, así como evitar estrechar la mano a otras personas.

