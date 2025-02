Alemania abre la puerta a la vacunación obligatoria para sanitarios, cuidadores y profesores

La obligatoriedad de la vacuna contra el coronavirus ha sido hasta ahora un tabú para el gobierno alemán, pero la meseta en la que se ha estancado el proceso de vacunación lleva a dar los primeros pasos en ese sentido. Después de largas deliberaciones en la coalición formada por los conservadores de Merkel y los socialdemócratas del SPD, se ha llegado a un acuerdo para un nuevo reglamento que será votado el martes en el Bundestag y que permitirá a determinadas empresas solicitar información a los empleados sobre si están o no vacunados o curados de la enfermedad. En principio esta norma regirá para guarderías, escuelas y hogares de ancianos. «El empleador puede (...) solicitar información o la presentación de prueba de la existencia de una protección mediante vacuna o de la existencia de una inmunidad natural con respecto a la enfermedad del coronavirus-2019 covid 19», dice el documento. Especialmente en guarderías, escuelas y hogares , «en aras de la protección contra infecciones» puede ser necesario utilizar a los empleados «de manera diferente o abstenerse de emplear a personas no vacunadas en ciertas áreas», ha explicado el ministro de Sanidad Jens Spahn, «y queremos extender esta práctica a otras áreas».

La normativa incluye una cláusula de caducidad y podrá aplicarse solamente durante la situación de emergencia por la pandemia, que el Bundestag ha extendido recientemente por otros tres meses y hasta final de año. La fundamentación del proyecto alude a que « grupos de personas particularmente vulnerables son atendidos o alojados en las instalaciones en cuestión, o que numerosas personas están expuestas a un riesgo de infección debido a su proximidad». Los empleadores podrían utilizar la información para estructurar la organización del trabajo de tal manera que «sea posible el uso apropiado del personal y, si es necesario, se puedan tomar las medidas de higiene adecuadas».

Los sindicatos desconfían

Los datos deben recopilarse directamente del empleado. «El carácter voluntario de la decisión de reclamar protección por vacunación no se ve afectado», aclara el borrador. Fuentes del Ministerio de Sanidad descartan que por ahora que esta normativa afecte a los empleados de enfermería del sistema sanitario, pero la asociación de empleadores BDA muestra desconfianza y los sindicatos anuncian resistencia , porque consideran que la obligación de proporcionar información sanitaria a los empleadores viola el derecho a la intimidad de los empleados.

Alejando el fantasma de que las empresas terminen obligando de forma generalizada a vacunar a sus empleados, el ministro del Interior alemán, Horst Seehofer ha declarado que «a mí me da urticaria cuando escucho la frase: «Si no estás vacunado, no serás contratado por nosotros» . Las treinta grandes empresas que cotizan en DAX han ofrecido la vacuna voluntaria a sus trabajadores, pero no consideran la obligación porque un requisito previo es la posibilidad de determinar el estado de vacunación de la mano de obra, que hasta ahora no existía. Siemens, por ejemplo, explica que «no sabemos quién está vacunado y quién no, y por razones de protección de datos no podemos preguntar» . Según el Instituto Robert Koch, los médicos de las empresas alemanas han vacunado a más de un millón de personas. La energética Eon ha publicado que «el 85% de su personal ya ha recibido las dos dosis correspondientes», mientras que en términos generales, uno de cada dos ciudadanos alemanes ha sido vacunado completamente, y casi el 62% ha recibido al menos una vacuna.

Según el Instituto Robert Koch, el 85% de las personas de entre 12 y 59 años y el 90% de las mayores de 60 tendrían que estar totalmente vacunadas para lograr la llamada inmunidad de rebaño en Alemania. Una vacuna obligatoria requeriría la aprobación del Bundestag . La primera vacunación obligatoria general en Alemania ya se introdujo en Baviera en 1807 y desde 1878 existe la vacunación obligatoria contra la viruela.