Los agujeros de la vacunación ante la segunda dosis: centros de día y residencias con brotes

La esperanza regresará esta semana a algunas residencias de ancianos. A Araceli Hidalgo y sus compañeros de centro, los primeros que recibieron la vacuna contra el coronavirus el 27 de diciembre, se les administrará la segunda dosis del fármaco de Pfizer este lunes , ... si todo avanza según lo previsto, tras haber pasado 21 días desde que se les inyectó la primera dosis. Un paso más para poner fin a la pandemia en lugares que han sufrido con dureza las consecuencias de un virus que se ceba especialmente con los más mayores y vulnerables.

Aun así, serán pocos los centros de mayores que la semana que viene puedan terminar el proceso para inmunizar a sus residentes y trabajadores. «Hay residencias que van a empezar esta semana que viene con la segunda dosis, pero serán pocas, porque las dosis que se pusieron en la primera semana de vacunación fueron simbólicas», explica Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), una de las patronales de las residencias de ancianos, pues entre la primera y la segunda dosis de la vacuna de Pfizer tienen que transcurrir 21 días.

Confía, sin embargo, en que el ritmo de vacunación será mayor estas semanas en las residencias donde aún no hay llegado ni siquiera la primera dosis de la vacuna. «Al principio cuesta coger la velocidad de crucero. En algunas partes de España se ha hecho más trabajado en la última semana que en las anteriores y confiamos en que el ritmo ya sea mayor», afirma, aunque recuerda que todavía hay un foco sobre el que centrarse: los centros de día, donde, asegura, el porcentaje de vacunación es hasta el momento residual. «Nos preocupa mucho y lo hemos trasladado tanto a las comunidades autónomas como al Ministerio de Sanidad. Hay que acelerarlo».

Pero Pascual prefiere quedarse con lo bueno: el fin de la pandemia ya está un poco más cerca. «Hay mucha ilusión y emoción cuando se recibe la vacuna», sostiene, y recuerda las situaciones que se han dado en las residencias de mayores durante toda la pandemia, especialmente en los momentos en los que el coronavirus ha hecho más daño. «Para nosotros, la vacuna es la esperanza de poder seguir adelante después de la que nos ha caído encima. Es la manera de acercarnos a la normalidad, de poder trabajar de otra manera y no con el miedo, con el pánico, a que entre el Covid en las residencias. Porque cuando entra hace estragos», lamenta.

Residencias con brotes

No todos los que recibieron la primera dosis podrán tener la segunda a los 21 días, pues en las últimas semanas se han detectado brotes en varias residencias de España y el protocolo establece que para administrar la vacuna hay que esperar a que las personas infectadas se curen. Desde CEAPs reclaman que en estos casos se vacune al resto de usuarios de los centros, sin esperar a que todos estén recuperados para poner inyectar el fármaco. «Que haya algunos casos no implica que se tenga que dejar de vacunar a los que no se han contagiado», apoya José Antonio Forcada, presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (Anenvac). «Hay que vacunar a todas las personas que tengan una PCR negativa, no hay que esperar», remarca.

Esta espera puede generar algún retraso en los ritmos de vacunación de estos primeros grupos de población, aunque los expertos confían en que sean mínimos. «Cualquier situación que complique la vacunación implica dificultades en la gestión y por tanto puede ocasionar algún retraso, aunque estos deberían ser mínimos», dice Forcada. «Los brotes pueden posponer un tiempo la vacunación, pero creo que el retraso no será muy importante», coincide el doctor Hermenegildo Marcos, vocal de Atención Primaria Rural de la Organización Médica Colegial (OMC).

Lo esencial, consideran, es que haya una buena planificación por parte del Gobierno y de las comunidades autónomas para que la campaña de vacunación se lleve a cabo de forma eficaz, tanto si quienes administran las dosis en las residencias de mayores son equipos específicos como trabajadores de la Atención Primaria. «Hay que poner a disposición de la campaña a todos los recursos humanos disponibles y formarlos en vacunación», reclama el presidente de la Anenvac.

Y esta formación se vuelve más imprescindible a la hora de administrar la segunda dosis e informar sobre los posibles efectos secundarios que provoque. Hasta el momento no se han detectado reacciones adversas extrañas y los efectos secundarios han sido mínimos. «Nos hablaban de un 2% de personas que tendrían efectos y no se ha superado ni el 0,5%», explica Cinta Pascual. Pero la Estrategia de Vacunación del Ministerio de Sanidad señala las horas posteriores a la inyección de la segunda dosis como el momento en el que pueden surgir algunos efectos que podrían llegar a confundirse con el virus.

«Se espera que con la segunda dosis pueda haber más reacciones, pero hay que saber que son autolimitadas y en cuestión de uno o dos días desaparecen», explica el doctor Marcos, que incide en que además hay que tener en cuenta que muchas veces las propias patologías que arrastran las personas mayores pueden derivar en cansancio o malestar general, y no por ello hay que confundirlo con el virus. La vacuna puede dejar algo de fiebre, dolor muscular, malestar general o dolor en el lugar de la inyección, pero son efectos no persistentes y por los que no hay que preocuparse, afirma.