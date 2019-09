Una aerolínea estrena un mapa de asientos que dice en qué sitios habrá bebés sentados

La aerolínea japonesa «Japan Airlines» está implementando una herramienta en su mapa de asientos que muestra en qué sitios concretos estarán sentados niños de entre ocho días y dos años para que los pasajeros que lo deseen puedan evitar sentarse cerca durante el vuelo.

Como explica «The Guardian», cuando un pasajero notifique que viajará con un lactante, un 'emoji' con la cara de un bebé aparecerá en su número de asiento. Esto servirá de indicación a otros viajeros, que podrán elegir un sitio más alejado en caso de, por ejemplo, querer evitar llantos.

En el caso de la compra de billetes mediante un tercero o aquellos que formen parte de paquetes turísticos, la aerolínea ha informado de que el icono no aparecerá.

«Gracias, Japan Airlines, por avisarme sobre dónde planean gritar los bebés durante un viaje de 13 horas. Esto debería ser obligatorio para todos», ha escrito Rahat Ahmed, un usuario de Twitter en un mensaje que se ha vuelto viral.

Thank you, @JAL_Official_jp for warnings me about where babies plan to scream and yell during a 13 hour trip. This really ought to be mandatory across the board.



Please take note, @qatarairways: I had 3 screaming babies next to me on my JFK-DOH flight two weeks ago. pic.twitter.com/kQYQFIqqCD