Así es el adorable reto viral que sorprende a las mascotas

Los retos en las redes sociales están más de moda que nunca: podemos ver a un montón de gente tirándose cubos de agua helada por encima, como también a varias personas evitando moverse durante unos momentos. Convivimos con ellos, y no podemos negar que nos encantan.

Pero «What the fluff challenge» es diferente a la mayoría, no depende del valor ni de la habilidad de aquel que lo realiza. Este reto tiene como protagonistas a los más tiernos de cada casa: nuestros perros y nuestros gatos.

¿En qué consiste esta nueva moda? Es sencillo, consiste en que el dueño de la mascota se tape con una manta o un trozo de tela que encuentre por casa frente al animal en cuestión. A continuación lanza el retal al aire y desaparece corriendo sin que su mascota se percate de lo que ha hecho. Así, y al caer el objeto, ¡sus dueños han desaparecido!

Las reacciones de perros y gatos no tienen desperdicio: mientras unos se sorprenden y corren a buscar a sus mejores amigos por casa, otros miran la escena sin inmutarse perplejos. Las caras de incredulidad se mezclan con el pasotismo más puro en este «challenge» que sigue llenando todas las redes sociales gracias al hashtag #WhatTheFluffChallenge

¿Quién puede resistirse a tanta ternura? Es imposible esconder la sonrisa tras ver a estas mascotas reaccionar ante el clásico «ahora me ves, ahora no me ves». Pese a que son muchos los retos virales que inundan internet, pocos son tan dulces.