Un oso cae de un acantilado tras ser apedreado por un grupo de personas en la India

Ocurrió el pasado 9 de mayo en la localidad india de Kargil, en el estado de Jammu y Cachemira. Un oso pardo trataba de escalar un acantilado cuando un grupo de personas comenzó a lanzarle piedras, haciéndolo caer.

La escena fue grabada y viralizada en Twitter. Mehbooba Mufti, exministra de la región, compartió el vídeo en su cuenta, lamentando el acto y calificándolo de «desgarrador e inhumano».

This is macabre, happened today at Drass. pic.twitter.com/rtnqzghLF3