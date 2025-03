La abogada de la víctima de La Manada: «Ella no se cree que el perdón de este señor sea verdadero» Está preocupada por si el escrito del Prenda desde prisión le facilita un permiso: «No cree que sea merecedor»

José Ángel Prenda, que antes peleaba para que nadie creyese a la joven que le denunció a él y a sus cuatro colegas por violarla en los sanfermines de 2016, ahora necesita que le crean . Que su reconocimiento tardío de los hechos -15 años de prisión con sentencia firme mediante- y su petición de perdón por escrito reflejan un avance real en su reinserción. Que no es una estrategia para conseguir los permisos penitenciarios que hasta ahora le han sido negados .

Sin embargo, por lo que a la víctima respecta, no lo tiene fácil. «Ella lo ha recibido con sorpresa, con mucho recelo y con incredulidad. No se lo cree, así de claro. No se cree que el perdón de este señor sea verdadero», explica la abogada de la joven, Teresa Hermida, en conversación con ABC.

Conforme detalla, una de las primeras cosas que vinieron a la cabeza de su representada cuando supo de la carta del Prenda, enviada el pasado julio a la Audiencia Provincial de Navarra, fue que «si de verdad quisiera pedir perdón no habría escrito al juzgado y que luego se airease en la prensa ». Le habría hecho llegar el texto directamente a ella.

En cuanto a la posibilidad de que le sirva para obtener permisos penitenciarios le «preocupa», de acuerdo a la letrada, porque «cree que esos beneficios no se los tienen que dar a él». «Este señor está pendiente de sentencia firme por lo de Pozoblanco . No sé si es merecedor de una compensación», añade Hermida.

