La abogada de las ventas millonarias a Sanidad: «Me apunté en la web del Ministerio y me están linchando»

Paola Martínez Ledesma , abogada argentina afincada en Málaga, es una de los muchos empresarios de otros campos que se han convertido en proveedores del Ministerio de Sanidad y otras instituciones en la crisis del Covid-19. Su nombre saltó a ... la palestra cuando Sanidad hizo públicos los contratos. Su empresa, , es una asesoría jurídica que amplió sus actividades y que solo facturó 4.300 euros en 2018 , último ejercicio contable disponible. Ahora ha vendido a Ingesa , el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, un lote de 700.000 hisopos para la detección del Covid-19 a cambio de 4,2 millones de euros.

Asegura a ABC que «se está midiendo a mi empresa por lo que era en 2018» y que «ahora estamos funcionando, trayendo material de calidad». En cuanto a su actividad en 2019, sostiene que distribuían «productos cosméticos y de biofarmacia de una empresa italiana y facturábamos entre 6.000 y 10.000 euros mensuales», aún muy lejos de las cifras ahora alcanzadas.

Sostiene que está «sufriendo un linchamiento público por ayudar al país» y que en 2019 «no teníamos una pandemia, no estábamos todos en casa confinados». Al trabajar para una empresa italiana, «vimos lo que iba sucediendo allí y nos adelantamos» con una red de «agentes y brókeres» con la que ofrecieron productos sanitarios en varios países.

Preguntada por el volumen de ventas a organismos públicos dice que son «unos diez millones de euros». Además, de los 4,2 firmados con el Ministerio de Sanidad, tiene «pedidos del Servicio Andaluz de Salud, de cuerpos de Bomberos... Muchos contratos de guantes, buzos, batas o mascarillas, porque hacemos bien nuestro trabajo, sacamos buenos precios, y eso hace mucho daño a la competencia». Varias fuentes sostienen que los hisopos que vendió a Sanidad a seis euros la unidad se pueden comprar a mitad de precio , pero ella asegura que «no es el mismo producto» y que los distribuidores consultados ahora hablan de otros precios una vez que han sabido el suyo.

Beneficio de solo «el 15%»

Se dio de alta como proveedor «en la página web que el Ministerio de Sanidad habilitó y me pidieron precios». Sostiene que, pese al salto cualitativo que ha dado su empresa, dedicada inicialmente a las administraciones concursales, nadie le ha abierto puertas en el Ministerio. «Dije que era muy pequeñita, pero que tenía pedidos en curso para alguna empresa, que si los podía traer sin tener problemas de incautaciones, y me contestaron que trajera todo el material que pudiera. Luego me pidieron precios y pasé ofertas, todo de forma telemática». Por otro lado, asegura que su margen de beneficio es de solo el 15 por ciento –una cifra que parece extraordinariamente baja–, cuando «otros ganan el 300 y el 400 por ciento», dice. «Esto no es una ONG, es una empresa, pero estamos trabajando noche día los últimos tres meses para hacer el bien».

La clave del salto de la asesoría jurídica a la importación de material sanitario fue su pareja, Javier Alcántara , durante varios años visitador médico. «Él conoce gente del sector, nos movimos y dimos precio de productos en todo el mundo». Inmerso en investigaciones judiciales por estafa y administración desleal, como publicó ABC, Paola Martínez asegura que sus exsocios «lo engañaron». «No es representante de mi empresa, como publicasteis, sino que era agente y ahora es empleado». Fuentes de la defensa de Alcántara informan de que él denunció a sus socios antes de que ellos lo hicieran. La denuncia que interpuso Alcántara fue archivada provisionalmente, pero está recurrida.

En cuanto a una condena a la sociedad mientras él era administrador único y coprietario, su abogado sostiene que está desvinculado y que sus exsocios «lo pusieron» como administrador para «protegerse ellos». Muestra un documento en el que uno de ellos firma que su administración ha sido «leal».