XIV Premios ABC Solidario ABC impulsa el altruismo en cadena Con el patrocinio de Telefónica y Santander, la dotación económica ayudará a proyectos en África, India y España

Érika Montañés

@emontanes Seguir Actualizado: 07/07/2018 04:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando la vorágine te arrastra y las prisas del primer mundo no te dejan ver más que el agujero negro al que ha quedado reducida tu microburbuja personal, llegas a una Biblioteca repleta de gente en la que se habla de «devolver a un grupo de personas a la ciudadanía» y deduces que la teoría de la relatividad de Einstein no solo es cierta, sino que se hizo para devolverte al punto de retorno. Es el auténtico germen de la solidaridad: enseñar a quien lo tiene todo que debe ayudar al que no tiene o tiene mermadas sus opciones de lograrlo. Trabajar por y para los demás, frase que repiqueteó varias veces en el acto de entrega de los XIV Premios ABC Solidario.

Premio a Fundación Aspanion

«La solidaridad se expresa con hechos es el lema de estos premios, que nacieron con la vocación de ser una llamada de atención a reaccionar contra la desigualdad y la indiferencia», dijo en la entrega de los galardones la presidenta editora de ABC, Catalina Luca de Tena, ante los miembros del jurado que han designado a los ganadores, como el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, y en presencia de los dos patrocinadores: Telefónica y Santander.

Itwillbe, C.E.S.P.A., Comillas Solidaria, Aspanion, Recover son las cinco entidades agasajadas con los premios. La tarea sencilla es decir que todas ayudan a los estratos más bajos de la sociedad, y que son el espejo en el que se debe mirar el primer mundo, instalado en su clara abundancia. Pero no es un ejercicio tan sencillo adentrarse en la labor que hacen personas como los voluntarios de la Fundación Itwillbe en Raichur, en la región de de Karnataka.

Cuando llegaron allí personas como Celia Roca, se toparon con mujeres devadasis (prostitutas en los templos indios desde su infancia), desconocidas en mundos como el occidental. Roca recogió el «cheque» que les acredita como el mejor proyecto solidario por su idea de dotar de microcréditos a estas mujeres para que rompan con su anterior vida. 150 devadasis serán ayudadas con los 40.000 euros del premio.

Premio a Fundación C.E.S.P.A.

Algunas se encuentran refugiadas en centros de ayuda como el Ramathnal Village: Meenakshi Pampanna lleva tres años «comprando ovejas» y ha dado un futuro a sus hijas con las rupias que adquiere al vender a sus animales; Yallama Purgamma se alegra de que «les hayan dado las redes, y ellas solas son capaces de coger el pescado». En su frente, el símbolo de las devadasis, una especie de franja amarilla y roja con que se las estigmatiza como icono de las castas más bajas de la sociedad.

Premio a Comillas Solidaria

Prueba de cargo de la formación en valores que otorga la Universidad Comillas, a través de su modalidad de voluntariado, la ofreció la directora de Itwillbe, Arancha Martínez, que agradeció en persona a Carlos Prieto, director de Comillas Solidaria, su labor, que le ha valido ganar el premio a la modalidad de voluntariado universitario que otorga ABC.

«O se les ayuda o huyen»

«Educación, sanidad, atención a la drogodependencia, formación en dignidad, empoderamiento de la mujer... Otro año más estos premios han puesto el foco en los más necesitados. Objetivo cumplido», destacó el conductor de la gala, el periodista de la COPE, Ángel Expósito.

El presidente de la Fundación Aspanion, Jesús María González, no se olvidó de que los enfermos con cáncer son «ellos y sus familias», para las que toda la ayuda del mundo no basta; mientras la Fundación Recover, a través de las palabras de Borja Arnaiz, ponía el acento en que África es un continenten que se desangra y que está ahí al lado. Potenciar su sanidad, si está en conexión con la española, es un proyecto plausible. Y con extraordinarios resultados. Expósito, recién llegado de Mali, medió en el debate migratorio: «O se les ayuda o es normal querer huir. A nuestras hijas, si fueran masái, las venderían en la frontera con Kenia por cinco cabras».

Premio a Fundación Recover

Fueron el tercer premiado como proyecto solidario, pero las palabras de Luis Manuel Flórez, director de la Fundación C.E.S.P.A.-Proyecto Hombre de Asturias, y de Juan Antonio Álvarez, director del centro, no se quedaron en el tercer cajón del podio. Más de 3.000 adictos a la droga han recibido en su centro el alta terapéutica. La terapia con animales es su gran «hit», pero los transeúntes «comienzan por acercarse al perro, antes que a las personas». «Les llamamos, con cariño, la pandilla basurilla. Al recuperarse, completan su viaje para volver a ser ciudadanos».