El abandono escolar cae a la mitad pero el Gobierno insiste en aprobar una nueva ley

La « ley Celaá » se tramita a toda prisa en el Congreso de los Diputados pese a la pandemia, pese al estado de alarma (tanto el presente, como el declarado en marzo), pese a ser tildada de ser una ley sin consenso por la oposición ... y la propia comunidad educativa que se quedó fuera , por primera vez, del debate de una norma ya que PSOE y Podemos, entre otros, votaron en contra de la participación de la sociedad civil.

El argumento que siempre ha dado la ministra ante las críticas es que es necesario eleminar los elementos « nocivos » de la ley vigente (Lomce) y, más recientemente, dijo que «si algo ha puesto de manifiesto la pandemia es la necesidad de llevar a cabo transformaciones urgentes en el sistema; la educación no puede esperar más, el abando escolar no puede esperar más», señaló a este periódico el pasado mes de septiembre. Pero la paradoja es que los datos la contradicen (y no solo los de abandono escolar) .

La tasa de abandono temprano era el año pasado del 17,3%. Un porcentaje que deja a España como el país de la UE con mayor porcentaje de jóvenes entre los 18 y 24 años que no tiene estudios medios (FP Básica, Media o Bachillerato finalizados) y que no sigue realizando ninguna formación. Sin embargo, esta tasa de abandono llegó a ser del 31,7% en 2008, momento a partir del cual empezó a disminuir. Los datos de la Encuesta de Población Activa publicados el pasado martes, muestran que el abandono en España se sitúa en los últimos cuatro trimestres (el último de 2019 y los tres primeros de 2020) en el 16,7%. Es más, solo en el tercer trimestre de 2020, este indicador baja aún más: 16,4%. Es decir, que cuando termine el año 2020, el abandono va a llevar 13 años consecutivos de descensos .

La tasa de repetición también está bajando en nuestro país desde hace doce cursos. En 2006-07, el 42,6% de los alumnos de 15 años había repetido al menos en una ocasión. En el curso 2018-19 (último con datos oficiales disponibles) el porcentaje de repetidores se había reducido hasta el 29,4%, después de 12 cursos seguidos e ininterrumpidos de bajadas. En relación a la FP, el propio Ministerio de Educación señaló que tendrá en 2020-21, 934.204 alumnos un 5,2% más que en 2019-20 siendo « de nuevo la enseñanza no universitaria que más crece en el curso actual ».

«Están mejorando tanto las tasas de abandono como la de repetición y, además, mejora el número de alumnos matriculados en FP. Si la educación está mejorando no es necesario aprobar una nueva ley que encima es genera división, precisamente en un momento en que el país necesita estar más unido», defiende Ismael Sanz , profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.

Esta mejor se debe, a su juicio, a una mayor concienciación de los jóvenes «que necesitan un nivel de formación importante para afrontar con garantías la inserción laboral ».

«Es difícil que se pueda hablar de la Lomce como una ley nociva»

Pese a las críticas de Celaá, el responsable de la Lomce, el exministro José Ignacio Wert , señala que «en los años en los que más se redujo el abandono escolar fue entre 2012 y 2015 cuando pasó del 26,3 al 20 por ciento; nunca antes se había reducido tanto en un periodo de cuatro años», defiende Wert quien añade que «al final, el elemento de mayor inequiedad que tiene el sistema educativo español es el abandono educativo con lo cual es difícil que se pueda hablar de la Lomce como una ley nociva cuando durante su vigencia tiene lugar la mayor reducción de abandono educativo temprano».

Coste de oportunidad

Para Francisco López Rupérez , exdirector del Consejo Escolar, las causas de la reducción del abandono escolar no están en la Lomce: «Sabemos que el principal responsable del abandono escolar temprano es el coste de oportunidad, es decir, lo que los alumnos y sus familias dejan de percibir por permanecer en el sistema educativo. Si se analiza la evolución del paro juvenil se puede apreciar que creció durante la gran crisis, con lo cual el coste de oportunidad bajó por la dificultad de encontrar trabajo y de ganar dinero. Esa es una causa importante de la reducción del abandono escolar que se observa».