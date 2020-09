Las 8 noticias del día sobre el coronavirus

El ministerio de Sanidad ha notificado 9.437 nuevos contagios de coronavirus, de los que 3.022 se han confirmado en las últimas 24 horas.

1. Madrid cuadruplica a la segunda región con más positivos por Covid

Sanidad ha registrado 9.437 nuevos casos de Covid y supera, así, la barrera de los 600.000, hasta llegar, concretamente, a los 603.167 en total desde que comenzó la pandemia. Los casos diagnosticados en las últimas 24 horas son 3.023. También sube la incidencia acumulada, es decir, el número de casos cada 100.000 habitantes, tanto en los últimos 7 días como en los últimos 14. En el primer caso, es de 121,88 (ayer, 116,95) y en el segundo, de 253,75 (ayer, 247,66).

2. Emergencias de Madrid avisa de que Urgencias vuelven a estar «al borde de la saturación»

Profesionales médicos que desarrollan su labor en el ámbito de las Emergencias han asegurado que España se encuentran ya ante «la segunda ola» de la pandemia de la Covid-19 y que los servicios de Urgencias vuelven a estar «al borde de la saturación». «Tenemos que atender a todo tipo de pacientes, tanto a los Covid-19 como al resto», ha dicho el vicepresidente segundo de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), Pascual Piñera, en el I Congreso Nacional Covid-19.

3. Hay 3,3 millones de españoles sin poder usar Radar Covid

Radar Covid, la aplicación de rastreo de infectados por coronavirus impulsada por el Gobierno, ha sido descargada en más de 4 millones de teléfonos móviles inteligentes desde que se lanzó a principios de agosto. De momento, son 13 comunidades autónomas las que se han sumado al proyecto, aunque por requerimientos técnicos el servicio no es compatible con los terminales más antiguos. Una brecha que puede alcanzar los 3,3 millones de dispositivos incompatibles en España.

4. Los asintomáticos del coronavirus: dónde se detectan más y por qué son importantes

Uno de los grandes retos a los que enfrenta la pandemia de coronavirus es la detección de los pacientes asintomáticos, es decir, de aquellos que no muestran indicio alguno de contagio, pero transmiten la enfermedad. «La realidad de COVID-19 es que hay un gran número de casos asintomáticos con capacidad de transmitir y que la transmisión se da la mayoría de las veces antes de los síntomas», señala el Centro Superior de Investigaciones Científicas en su informe «Una visión global de la pandemia Covid-19: qué sabemos y qué estamos investigando desde el CSIC». «La realización de programas de detección en colectivos asintomáticos permitiría identificar rápidamente a más personas infectadas y así tomar oportunamente las medidas necesarias para evitar infecciones masivas», señala el estudio.

5. Los países más poblados disparan las muertes por Covid, pero España los supera

Los países más poblados del mundo están disparando el número de muertos por Covid-19. La actual incidencia en la India ha incrementado sensiblemente la cifra total, así como la persistente situación en América, especialmente en Estados Unidos, Brasil y México. Sin embargo, España supera a todos ellos en número de fallecidos en relación al tamaño de su población. La India sumó una media de más de un millar de muertos diarios durante la semana pasada. Supera a los más de 700 diarios aportados al balance mundial tanto por Estados Unidos como Brasil. En México fueron más de 400 al día de media; en Rusia y Sudáfrica, cerca de un centenar, según datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

6. El ministro alemán de Sanidad, preocupado por la situación en España

El ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, se ha mostrado este martes preocupado por la situación de la pandemia en España y aseguró no poderse explicar el repunte de nuevos casos que está registrando ese país. «La situación en España me preocupa», ha reconocido Spahn al ser interrogado al respecto en una rueda de prensa centrada en la evolución de la pandemia en Alemania. El ministro ha apuntado que «no hay muchos otros países en la Unión Europea que adoptasen medidas tan duras para controlar la primera ola» de la pandemia, por lo que evitó argumentar por qué las cifras han vuelto a elevarse en septiembre en España, que se encuentra en la lista de países a los que recomienda no viajar el Gobierno alemán.

7. Un estudio predice que Covid-19 acabará convirtiéndose en un virus estacional

Covid-19, la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, probablemente acabará convirtiéndose en un virus estacional en países con climas templados, pero solo cuando se alcance la inmunidad colectiva. Hasta ese momento, según un estudio publicado en Frontiers in Public Health, Covid-19 continuará circulando a lo largo de las estaciones. Estas conclusiones destacan la importancia absoluta de las medidas de salud pública necesarias en este momento para controlar el virus.

8. Una empresa gallega se encargará de la producción en la UE de una de las vacunas

El grupo biofarmacéutico gallego Zendal, con sede en Porriño (Pontevedra), será el encargado de la producción en la Unión Europea de una vacuna contra el coronavirus en fase de desarrollo, según ha anunciado este martes la compañía a través de una nota de prensa. La desarrolladora en cuestión es la estadounidense Novavax, cuyos ensayos clínicos para la inyección se encuentran actualmente en la fase 2 y se estima que inicien la fase 3 a finales del tercer trimestre de 2020. Novavax, con sede en Maryland, ha elegido así a Zendal para elaborar las dosis al otro lado del charco llegado el momento. En concreto, será Biofabri, integrada dentro del grupo, la responsable de la producción en la UE.