Las 8 noticias del día sobre el coronavirus

La pandemia del coronavirus sigue acaparando la actualidad informativa. El Ministerio de Sanidad ha notificado este miércoles 8.866 casos de Covid-19, de los cuales 4.410 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, en comparación con los 3.168 del martes. En total ya se han diagnosticado de Covid-19 a 543.379 personas en España.

1. Sanidad suma 8.866 nuevos casos y sufre un nuevo repunte con 4.410 en las últimas 24 horas

La mayor presión hospitalaria está en Madrid, con un 17 por ciento de camas ocupadas, seguida de Baleares, con un 13 por ciento, Aragón con un 12, País Vasco con 11, La Rioja y Castilla-La Mancha con 10. En el otro extremo se encuentran comununidades como Asturias y Extremadura, ambas con un 2 por ciento de ocupación hospitalaria, Galicia y Cantabria con un 3 por ciento o Canarias y Comunidad Valenciana con un 5 por ciento.

2. AstraZeneca paraliza los ensayos de su vacuna por «enfermedad inexplicable» en uno de los pacientes

La farmacéutica AstraZeneca ha decidido interrumpir un ensayo clínico para lograr una vacuna contra la COVID-19 porque uno de los participantes sufre «una enfermedad potencialmente inexplicable», informó un portavoz de la compañía a medios de comunicación estadounidenses. Esta vacuna, promovida desde la Universidad de Oxford, es la que la Unión Europea tiene pensado distribuir entre su población. «Esta es una acción de rutina que sucede siempre que hay una enfermedad potencialmente inexplicable en uno de los ensayos mientras se investiga, asegurándonos de que se mantiene la integridad de los estudios», indicó el portavoz a la cadena CNBC y el medio especializado Stat.

3. ¿Qué es la mielitis transversa, la enfermedad por la que AstraZeneca ha paralizado los ensayos de la vacuna contra el Covid-19?

La razón por la que AstraZeneca ha anunciado que interrumpe los ensayos con su prometedora vacuna contra el coronavirus es la aparición de mielitis transversa en uno de los participantes del estudio, según informa « The New York Times». Esta enfermedad es un trastorno poco común del sistema nervioso, que se origina por la inflamación de la médula espinal . Como resultado, se daña el revestimiento (vaina de mielina) alrededor de las células nerviosas, lo que interrumpe las señales entre los nervios espinales y el resto del cuerpo. Esto puede ocasionar dolor, debilidad muscular, parálisis y problemas con la vejiga o el intestino.

4. El enfermero español que prueba la vacuna de Oxford, tras la paralización del ensayo: «No hay que alarmarse»

Joan Pons, el enfermero español que participa como voluntario en los ensayos clínicos para la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca, ha asegurado este miércoles que él no ha recibido ninguna notificación por parte de la compañía farmacéutica, después del anuncio de que se paralizaban los estudios tras la aparición de mielitis transversa en uno de los participantes. «Como voluntario no he recibido ningún comunicado de AstraZeneca. Que yo sepa todo sigue igual », ha explicado en un vídeo difundido en redes sociales.

5. La segunda vacuna rusa está ya a las puertas

El órgano de control ruso Rospotrebnadzor anunció ayer la finalización con éxito de la segunda etapa de ensayos clínicos de la segunda vacuna creada en Rusia contra la Covid-19. Se denomina «EpiVakCorona» y ha sido creada por el Instituto de Investigación Véctor de Novosibirsk (Siberia). Según un estudio, los voluntarios que tomaron parte en las pruebas desarrollaron inmunidad . «Hoy, 8 de septiembre, el último grupo de 20 voluntarios fue dado de alta del hospital. En conjunto, 100 voluntarios fueron vacunados dos veces, completaron la fase de observación de 23 días y se encuentran bien», informa el comunicado de prensa de Rospotrebnadzor.

6. Protestas de los hosteleros en Cibeles: el ocio nocturno alerta de la destrucción del 20% de las empresas

La Asociación de Hostelería España, junto con Hostelería de Madrid y la Plataforma por el Ocio, España de Noche y más de 50 organizaciones provinciales de las 17 Comunidades Autónomas, se han concentrado esta mañana frente al Ayuntamiento de Madrid para reclamar más apoyo institucional. Lo han hecho a través de una representación de sus asociados llegados a la plaza de Cibeles desde distintos puntos del país para pedir ayuda ante la «excesiva culpabilización del sector» , que a su juicio se materializa en «continuas restricciones», sin ningún tipo de «medidas compensatorias».

7. Cierran el colegio público de Zaldívar (Vizcaya) tras detectarse varios positivos entre el profesorado

El Departamento vasco de Educación ha anunciado la suspensión temporal de las clases en el Centro de Educación Infantil y Primaria de Zaldívar, en Vizcaya, tras detectar «varios positivos» de coronavirus entre su profesorado. Según ha informado el área de Educación, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) realizará un cribado en el citado colegio y, en base de sus resultados, determinará las siguiente medidas a adoptar. Otro colegio vizcaíno, concretamente el Bentades Ikastexea de Munguía, comunicó la noche de ayer que cerraría sus puertas tras confirmarse que varios profesores habían dado positivo en coronavirus.

8. Las emisiones mundiales vuelven a niveles prepandemia

La caída de las emisiones de gases de efecto invernadero provocada por la pandemia ha durado poco. La Organización Meteorológica Mundial (OMM), en un informe publicado este miércoles , advierte de que a principios de junio de 2020, las emisiones mundiales diarias de CO2 se han vuelto a situar cerca de los niveles de 2019, apenas un 5% por debajo, mientras las concentraciones atmosféricas han seguido aumentando hasta alcanzar nuevas cifras récord. «Este documento evidencia que, aunque muchos aspectos de nuestras vidas se han visto alterados en 2020, el cambio climático avanza implacable», ha dicho el secretario general de la OMM, Petteri Taalas.