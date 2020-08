Las 8 noticias del día sobre el coronavirus

ABC Actualizado: 21/08/2020 18:42h

La pandemia del coronavirus sigue acaparando la actualidad informativa. Este martes, Sanidad ha notificado más de 8.000 nuevos casos, de ellos 3.650 en las últimas 24 horas. Una cifra que refleja que la tendencia en España sigue al alza y descontrolada.

1. Madrid recomienda quedarse en casa en las zonas más afectadas por el coronavirus

Apenas 24 horas después de la entrada en vigor de las nuevas restricciones sanitarias en la Comunidad de Madrid, un juez las ha tumbado. En vista de que estas últimas medidas quedan anuladas, el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, ha recomendado a los ciudadanos «quedarse en casa» en las zonas más azotadas por la pandemia de la región. En su visita a las pruebas PCR que se han realizado hoy en Alcobendas, uno de los puntos calientes con más casos de coronavirus, Zapatero ha aconsejado que «se intenten evitar» viajes y reuniones «innecesarios». Además, es «absolutamente recomendable» que «no haya más de diez personas» en cualquier encuentro. No obstante, ha enfatizado que «la situación actual en Madrid no amerita tomar medidas de confinamiento por zonas».

2. Un juez anula la prohibición de fumar en la calle y el cierre del ocio nocturno de Madrid

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid, en un auto dictado por el magistrado Alfonso Villagómez Cebrián, ha declarado « nula de pleno derecho» la orden de la consejería de Sanidad publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el pasado miércoles, en la que se imponían nuevas limitaciones sociales y de la actividad económica relacionadas con el Covid-19. Entre ellas la de prohibir fumar en la vía pública y en espacios públicos si no se puede respetar una distancia de 2 metros con las otras personas. Una medida que, pese a contar con el acuerdo del Ministerio de Sanidad –tal y como expresó el Ejecutivo regional– para para intentar frenar la expansión de la pandemia no está ajustada a Derecho según el magistrado por no enmarcarse en un estado de alarma ni haber sido publicada previamente en el Boletín Oficial del Estado.

3. Los tribunales avalan las restricciones al ocio por el coronavirus en la Comunidad Valenciana

Los tribunales avalan -a diferencia de Madrid- las medidas restrictivas al ocio nocturno por el coronavirus en la Comunidad Valenciana, que habían sido objeto de recurso contencioso por parte de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (ALROA), ahora desestimado. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha dictado un auto por el que no accede a la medida cautelarísima pedida por ALROA contra la resolución de la Consejería de Sanidad que obliga a cerrar al ocio nocturno y limita los horarios en la hostelería.

4. Confinan los municipios segovianos de Cantalejo y Carrascal por su alta incidencia

La Junta de Castilla y León ha acordado este viernes solicitar el confinamiento de las localidades segovianas de Cantalejo y Carrascal del Río, como consecuencia de los brotes por la Covid-19 registrados en las últimas horas. Así lo ha resuelto solicitar al juzgado la Administración autonómica, en la misma línea de lo ocurrido días atrás con las localidades vallisoletanas de Pedrajas de San Esteban e Íscar o con la burgalesa de Aranda de Duero, cuyos vecinos han estado en esta situación por espacio durante dos semanas. Según los últimos dados dados a conocer por la Consejería de Sanidad, la Zona Básica de Salud de Cantalejo tiene 59 casos de Covid-19 diagnosticados durante los últimos siete días, lo que deja una tasa de incidencia de 61,18 por cada 10.000 tarjetas sanitarias.

5. Castilla-La Mancha cerrará los prostíbulos para frenar los brotes difíciles de rastrear

El Gobierno acordó por unanimidad con las autonomías prohibir los botellones, cerrar las discotecas e imponer un toque de queda a bares, restaurantes y locales de ocio nocturno. Todas estas medidas se acordaron la semana pasada en una reunión extraordinaria para frenar los brotes vinculados al ocio nocturno. Nada se dijo entonces de los locales de alterne y prostíbulos, donde el contacto directo es evidente y la utilización de medidas de prevención de contagio muy cuestionable. La paradoja es que mientras las nuevas normas anticovid impiden fumar en la calle, bailar en una discoteca o salir de un restaurante más tarde de la una de la madrugada, los locales de alterne no tienen ninguna restricción sanitaria por el coronavirus.

6. Los inspectores de Trabajo exigen un protocolo para evitar contagios en las visitas a empresas

Los inspectores y subinspectores de Trabajo han pedido a la Dirección General del organismo autónomo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que elabore un protocolo para evitar los contagios Covid en sus visitas a las empresas. En un comunicado conjunto, el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, junto con Fesess, Sislass, Adi y Seslaess han subrayado que la realización de este protocolo es urgente ante el volumen de carga de trabajo de los inspectores tras la aprobación, el pasado mes de julio, del Real Decreto que establecía medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria.

7. Sanidad notifica 8.148 nuevos contagios, 3.650 en las últimas 24 horas

El Ministerio de Sanidad ha añadido este viernes otros 8.148 contagios de coronavirus, de los que 3.650 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, un tercio de ellos en la Comunidad de Madrid, que ha notificado 1.199. Con estos datos, el total de contagios desde el inicio de la pandemia asciende a 386.054. Tras la madrileña, y a falta de los datos de Cantabria, que no los ha cargado, la comunidad con más infecciones detectadas el día previo ha sido el País Vasco, que ha informado de 685, seguida de Aragón (342) y Andalucía (303), según el balance de Sanidad, que eleva el total de fallecidos en la pandemia a 28.838, 125 de ellos en la última semana.

8. Un estudio «tranquilizador» sobre los riesgos de transmisión del coronavirus por avión

El pasado mes de marzo, antes de que las mascarillas se convirtieran en un complemento más de nuestra forma de vestir, un grupo de turistas alemanes infectados por el coronavirus regresaron de Israel en avión. Viajaron sin ninguna medida de protección en un vuelo de más de cuatro horas. Pero para sorpresa de los científicos que analizaron este caso, no contagiaron al resto del pasaje, solo a dos pasajeros más. Los resultados de este estudio se acaban de publicar en JAMA, la revista de la asociación médica americana. Virólogos del Hospital Universitario de Frankfurt contactaron meticulosamente a todos los pasajeros del vuelo con el fin de descubrir el riesgo real que representa la presencia de pasajeros infectados con el virus responsable del Covid-19.