El pasaporte de vacunación europeo no garantizará el libre movimiento entre países de la UE

Los 27 embajadores de los países miembros de la UE han acordado su propuesta de «certificado verde digital» el conocido como «pasaporte de vacunación» en una fórmula prácticamente irrelevante, ya que incluirá la mención específica de que «no se trata de un documento de viaje» , deja a la discreción de cada país decidir qué autoriza a hacer o no a sus portadores, lo que significa que si un país lo decide puede imponer cuarentenas incluso a los portadores del documento. La decisión es todavía la posición negociadora del Consejo que ha de ser consensuada con el Parlamento, pero no parece que vaya a haber muchos cambios en el trámite.

El acuerdo alcanzado por los embajadores de los países miembros rebaja sensiblemente las ambiciones de la propuesta original presentada hace un mes por la Comisión Europea y al contrario de lo que se imaginaba no deja muy claro cuál va a ser su utilidad. Según informa la presidencia portuguesa, los gobiernos nacionales han decidido claramente que «el certificado verde digital no puede ser una condición previa para el ejercicio de los derechos de libre circulación, con el fin de garantizar el principio de no discriminación», es decir, para no levantar una diferencia con las personas no vacunadas.

EE.UU. y Reino Unido lo descartan

Estados Unidos ha descartado completamente la creación de este documento y el Reino Unido, donde ni siquiera tienen carné de identidad, tampoco ve esta idea con interés. Ambos países son los principales emisores del mercado turístico español fuera de la UE.

El Parlamento debe adoptar su posición negociadora en el Pleno que se celebrará en Bruselas entre los días 26 y 29 de este mes, tras el cual comenzarán las negociaciones interinstitucionales, los denominados diálogos tripartitos, que reúnen a la Comisión, el Consejo y el Parlamento, para intentar llegar a un acuerdo antes del verano.