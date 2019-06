PAU 2019 Expertos en matemáticas ven diferencias notables entre el examen de Canarias y Valencia Las diferentes dificultades provocan agravios entre regiones a la hora de conseguir plaza en las carreras más cotizadas

El Ministerio de Educación, las comunidades y las universidades van a formar un grupo de trabajo para estudiar si, según la región donde se examine el alumno, existe diferente grado de dificultad en la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), también conocida como Selectividad.

Lo anunció ayer miércoles la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, después del debate suscitado desde algunos partidos (PP y Ciudadanos), comunidades (Galicia y Castilla y León) y asociaciones de alumnos para que esta prueba obligatoria para acceder a la Universidad sea igual para toda España.

Celaá ha afirmado que se han observado «algunas incidencias» en las pruebas que remarcan «algunas dificultades diferentes» por comunidades. Un hecho que se manifiesta de manera clara entre las pruebas de matemáticas de Canarias y Valencia, según han denunciado algunos usuarios por las redes sociales estos días.

Venga no me jodas. ¿Habéis visto la selectividad que hacen los de Canarias? ¿Pero que clase de broma es esta?

Estoy hasta la polla enserio, llevo estudiando 2 semanas seguidas encerrado en mi habitación para que luego venga un NIÑATO de CANARIAS y me quite la plaza en medicina. pic.twitter.com/5mWcWareFX — Urtzi (@EzDut) 2 de junio de 2019

Más allá del debate que surgido en Twitter, los expertos consultados por ABC aseguran que «hay diferencias claras entre la prueba de Canarias y la de Valencia».

Pese a que el 80% del examen valenciano era perfectamente superable, el 20% restante no era «esperable» para los alumnos. Es en ese término donde, según sus palabras, radica el problema real. El temario de segundo de Bachillerato es muy largo y aunque los profesores intentan ajustarse a lo que suele caer en la PAU, no siempre lo logran. «Hacía mucho tiempo que no ponían ese tipo de ejercicio y pilló a la gente de sorpresa», cuentan a este medio poniendo de manifiesto que en numerosas ocasiones no se estudian todos los temas por una cuestión de tiempo.

Las diferencias entre las pruebas no son nada nuevo. Los exámenes tienen diferente nivel según la comunidad en la que se realicen y lo ideal, apostillan, «sería homogeneizar todo eso y que todo el mundo hiciera lo mismo».

Muestra del examen de Valencia de este año

El examen que hay sobre estas líneas ha llevado a casi 27.000 personas a firmar en la plataforma ciudadana Change.org pidiendo soluciones ante «el examen más difícil de todos los años».

Pero el coordinador general de las Pruebas de Acceso a la Universidad del sistema universitario valenciano, Antoni Gil, ha asegurado que el examen «no se sale del currículum de Bachillerato y todas las preguntas tienen solución correcta». Además, ha recordado que en la Selectividad del año pasado ocurrió lo mismo con el examen de Matemáticas Aplicadas y se pidió su impugnación, pero al final no se presentó ninguna reclamación formal sobre su contenido: los porcentajes de las notas no bajaron y fueron similares a los niveles de años anteriores

Sin embargo, las reflexiones hechas ya han causado el efecto esperado y han cabreado a muchos alumnos de segundo de Bachillerato de las Islas Canarias.

Imágenes icónicas de jóvenes estudiando se han alternado con comentarios de profesionales sanitarios que han protestado por la difusión de esta idea errónea.