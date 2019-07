El 10% de los españoles se consideran veganos El 35% de los españoles ha reducido o eliminado su consumo de carne rosa en el último año, pero a pesar de ello, no ha aumentado la ingesta de frutas y verduras

Aunque el 47% de los españoles afirma desconocer la diferencia entre vegetarianos, veganos y flexitarianos, la tendencia de la alimentación vegana o «veggie» es ya una realidad en España.

Según datos de la nueva edición del estudio «The Green Revolution», elaborado por la consultora Lantern, el segmento veggie supone un 9,9% de la población española y ha aumentado un 27% total en los últimos dos años. Además, según el mismo informe, el 35% de los españoles ha reducido o eliminado su consumo de carne roja en el último año. A pesar de este dato, el consumo de frutas y verduras no se ha visto incrementado en consecuencia.

Los especialistas distinguen entre los veganos, que son aquellos que eliminan totalmente los productos de origen animal de sus vidas -carne, pescado, marisco, lácteos, huevos o la miel-, mientras que los vegetarianos son personas que consumen productos mayoritariamente de origen vegetal junto con algunos alimentos de origen animal como los lácteos, los huevos o la miel. Los flexitarianos, en cambio, son aquellos que en su dieta dan preferencia a los productos vegetales, como frutas, hortalizas o legumbres, consumiendo solo ocasionalmente carne, pescado, aves y marisco. Para la consultora Lantern el universo veggie está compuesto por las tres vertientes anteriores.

Dudas sobre lo que es saludable

Más de la mitad de los españoles (65%) cree que una dieta vegetariana o vegana no es más saludable, si bien un 34% cree, no obstante, que las proteínas vegetales aportan los mismos beneficios que las de origen animal. Entre las fuentes de proteína vegetal preferidas para sustituir generalmente a las carnes destacan fundamentalmente las legumbres. En este sentido, el estudio «My Best Veggie: ¿conoces el mundo veggie?» pone de manifiesto que los españoles todavía presentan cierto desconocimiento en lo que se refiere a los beneficios de las legumbres. Así, el 87% de los españoles encuestados desconoce que las legumbres ayudan a combatir el estrés, mientras que solo el 19% de los españoles sabe que ayudan a evitar la retención de líquidos.

El estudio sí refleja más visibilidad sobre otros beneficios de las legumbres, tales como la regulación de los niveles de colesterol (56,29%), la protección del corazón (53,04%) o la prevención del estreñimiento (51,50%). «Seguir una dieta vegana no es la única vía para una alimentación adecuada, pues se trata simplemente de una opción más que, además debe estar bien planificada y pensada si queremos conseguir todos los nutrientes necesarios para que sea saludable», comenta la doctora Beatriz Beltrán, especialista en Nutrición y Dietética, profesora de la UCM y Académica de honor de la Academia Española de Nutrición y Dietética (AEND). «Al igual que en las dietas omnívoras, la alimentación veggie debe apoyarse en un buen aporte de cereales integrales y de frutas y verduras, estas dos últimas en parte consumidas en crudo», añade la especialista.

Sin suficiente oferta

Según el mismo estudio, el 65% de los españoles afirma que los vegetarianos y/o veganos no cuentan con suficiente oferta alimenticia para comer fuera de casa y el 71% cree que los supermercados deberían tener más opciones de productos veganos y vegetarianos. Ante esa circunstancia, la cadena Lidl ha lanzado la marca propia «My Best Veggie», que con 40 productos posiciona a esta enseña de la distribución como el supermercado con mayor oferta de productos vegetarianos y veganos del mercado español. Entre estos productos destaca la primera tortilla española vegana sin huevo, elaborada con base de garbanzos, apostando así además por potenciar el consumo de legumbres de una manera distinta a la tradicional.

Otros productos veganos lanzados esta semana por Lidl son las croquetas ecológicas de champiñones y tofu o de espinacas y tofu, hamburguesas de judía verde y los rulos vegetales ecológicos de setas y pimientos o de tofu y algas. También incluyen en la gama el falafel, los empanados de queso o de verduras y las albóndigas vegetarianas.

Primera tortilla de patatas vegana

La tortilla de patata, o española, es un plato que forma parte de la cultura gastronómica española y es por ello que el 78% de los españoles afirma que debería ser declarada Patrimonio de la Humanidad, según se desprende del estudio sobre los veganos. Los españoles encuestados también indican que la tortilla española es lo que más echarían de menos si fuesen veganos, seguido de las croquetas y las hamburguesas. La nueva tortilla vegana de «My Best Veggie» está elaborada a base de harina de garbanzos y elimina de su elaboración el tradicional huevo. Esta innovación de Lidl cuenta asimismo con el sello vegano 100%.