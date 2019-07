Las 10 peores playas de España

A la zona de Rec del Molí, en la provincia de Girona, van a parar las aguas residuales de seis localidades del Baix Empordà. La contaminación del agua en esta parte del litoral español sitúa la playa de Rec del Molí entre las peores de España. No obstante tiene posibilidades de no volver a salir eneste ránking en el futuro. La Agencia Catalana de Agua impulsará un protecto para depurar estas aguas, según ha quedado recogido en el informe anual de Ecologistas en Acción sobre la contaminación y la «mala gestión» ambiental de las playas españolas.

Está situada en el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, a 4 kilómetros al norte de Carboneras. No se contaría entre las peores playas de Epaña si no fuera por el macrohotel que hace quince años comenzó a construirse en primera línea de playa. Desde que en 2003 se concedieran la licencia de obra a la promotora la construcción ha sido objeto de constroversia. En 2016 el Tribunal Supremo ordena al Ayuntamiento de Carboneras a clasificar El Algarrobico como espacio protegido en el Plan General de Ordanación Urbano. Esta decisión judicial da luz verde a la demolición del edificio. Tres años después, a pesar de las exigencias de los grupos ecologistas y de la sentencia del Supremo, el hotel continúa sin derruirse.

En el año 2018 el informe de Ecologistas en Acción ya alertaba de los vertidos sin depurar presentes en esta playa de Motril. Un año después la situación no parece haber mejorado en esta zona de la costa granadina, que continúa siendo el destino de las aguas residuales. Además los ecologistas denuncian que haya escombros y basura que estaban «camuflados bajo la arena».

Esta playa de LLanes, en Asturias, ha sido seleccionada por el diario británico «The Guardian» como una de las mejores de Europa. No obstante, el informe «Banderas Negras» de 2019 considera insuficientes sus estructuras de saneamiento. En 2018 tuvo que ser cerrada en varias ocasiones por presentaar niveles de bacterias superiores a los permitidos.

Situada en Muros, municipio de A coruña, la playa de a Virxen do Camiño fue nombrada por el diario «El Español» como la peor playa de 218. Este año vuelve a encabezar la lista debido a la mala calidad del agua, insuficiente desde el año 2014. Aunque el baño no es recomendable, los visitantes pueden disfrutar del barrio marinero y el santuario del siglo XVI donde se pueden contemplar las ofrendas que los pescadores y navegantes realizan para encomendarse a la divina protección antes de echarse a la mar.

El Plan Director de Alcantarillado de 2010 que se basa en un amplio conjunto de inversiones, la mayor parte de ellas orientadas en la construcción de nuevos ejes de recogida de aguas pluviales que permita separarlas de las fecales, aun no se ha llevado a cabo.

La mala gestión del alcantarillado del municipio de Cubelles hace que su playa entre en el ranking de las peores 10 playas de España. La red es de tipo unitario por lo que las aguas residuales no se separan de las aguas de la lluvia provocando así desbordamientos.

Playa de Horcas Coloradas

En junio de 2018 se repuso la tierra y arena perdida por los temporales de levante que habían tenido lugar durante el invierno. El vertido de tierra en la playa de Horcas Coloradas de Melilla fue realizado por una empresa que no tiene autorización para valorizar residuos de construcción, es decir, no se sabe si contiene restos de materiales contaminantes. Esta tierra no controlada provocó la turbidez en el agua de la playa que impidió el baño y que afectó a los ejemplares de «Patella Ferruginea», una lapa en peligro de extinción cuya principal colonia a nivel mundial se encuentra en Melilla.