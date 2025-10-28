Suscribete a
Comparecencia del periodista de ABC David Alandete en el Congreso por las injerencias rusas en Cataluña

Más de 5.500 personas reciben apoyo psicológico tras la DANA en Valencia gracias a la Fundación Mutua y al Colegio de Psicología

La Fundación Mutua Madrileña y el Colegio de Psicología valenciano han atendido a los damnificados por las riadas para evitar la cronificación del daño emocional y los cuadros de estrés postraumático

Uno de cada tres niños afectados por la dana aún siente miedo a las lluvias y tormentas

Dos mujeres se abrazan en una imagen de archivo, tras la riada del 29 de octubre de 2024 en Valencia ABC

Casi un año después de que las riadas arrasaran varias localidades de Valencia, más de 5.500 personas han recibido atención psicológica gratuita para superar las secuelas emocionales de la catástrofe. El programa, impulsado por la Fundación Mutua Madrileña y el Colegio Oficial de ... Psicología de la Comunidad Valenciana (COPCV), ha permitido ofrecer terapia individual y grupal a los vecinos más afectados.

