Más de 5.500 personas reciben apoyo psicológico tras la DANA en Valencia gracias a la Fundación Mutua y al Colegio de Psicología

Casi un año después de que las riadas arrasaran varias localidades de Valencia, más de 5.500 personas han recibido atención psicológica gratuita para superar las secuelas emocionales de la catástrofe. El programa, impulsado por la Fundación Mutua Madrileña y el Colegio Oficial de ... Psicología de la Comunidad Valenciana (COPCV), ha permitido ofrecer terapia individual y grupal a los vecinos más afectados.

El plan, puesto en marcha a comienzos de este año con la colaboración de los ayuntamientos, ha contado con una veintena de psicólogos que han trabajado en trece municipios. En estos meses se han llevado a cabo 1.864 intervenciones individuales y 296 terapias de grupo, además de reuniones de coordinación con técnicos municipales y talleres adaptados a las necesidades de cada localidad.

Noticia Relacionada La Fundación Mutua Madrileña y el Colegio de Psicología de la Comunidad Valenciana ofrecerán atención a afectados por la dana ABC El programa comenzará de manera inmediata y contará con la participación de cerca de medio centenar de profesionales

Según los datos del proyecto, el 72% de los atendidos presentaba alteraciones emocionales como tristeza prolongada, desesperanza o agitación, y el 90% había somatizado su malestar con dolores físicos, problemas de sueño o trastornos de la alimentación. «La actuación de los profesionales de la Psicología ha sido esencial para gestionar el shock inicial y las emociones posteriores», explica el decano del COPCV, Francisco Santolaya.

El programa ha prestado especial atención a los colectivos más vulnerables —mayores, niños, personas con movilidad reducida o con enfermedades mentales previas— y ha servido también para crear una base de buenas prácticas y protocolos de intervención aplicables a futuras emergencias.

«El compromiso con la salud mental forma parte del ADN de la Fundación Mutua Madrileña», afirma su director general, Lorenzo Cooklin, quien subraya que esta iniciativa «ha ayudado a muchas personas a recuperar su equilibrio emocional y afrontar el futuro con más fortaleza».