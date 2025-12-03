Un precioso recorrido por la pintura sevillana que plasma el nacimiento de Jesús

El salón de carteles de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla ha sido escenario de la segunda de las conferencias que forman parte del ciclo 'La Navidad en Sevilla', que está impulsado al alimón por esta institución y por la Real Academia ... de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría.

Tras la conferencia inaugural, en la que la que obispo auxiliar de Sevilla, Teodoro León, profundizó en la figura de San Francisco de Asís, el creador del primer Belén viviente en el siglo XIII, en esta ocasión le tocaba el turno a Jesús Rojas-Marcos González, académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Isabel de Hungría, quién llevó a cabo una charla titulada 'El natalicio divino en la pintura sevillana', una actividad que se convirtió en toda una delicia para los amantes del arte. Un precioso recorrido por varios siglos de pintura sevillana, en el que brillaron con luz propia pintores de diferentes escuelas.

Juan Miguel González Gómez, presidente de la academia, apuntó que «hoy pasamos de lo puramente religioso, que nos explicó magníficamente en la primera cita Teodoro León, a la extraordinaria influencia que esa espiritualidad va a tener en la plástica artística sevillana». Sobre el protagonista de la cita, González dijo que «tuve el gusto de dirigirle la tesis doctoral –versada sobre la pintura flamenca en Sevilla en el siglo XVI- de manera conjunta con el profesor Valdivieso, y he seguido con cariño e interés toda su carrera». El presidente destacó las interesantes aportaciones que ha hecho el profesor Rojas-Marcos en forma de «monografías dedicadas a artistas muy destacados en Sevilla –como por ejemplo la que dedicó a Castillo Lastrucci-, además de su aportación a muchas exposiciones».

El protagonista de esta segunda conferencia del ciclo, comenzó dando las gracias a las dos instituciones por contar con él, asegurando que «para mí como académico y profesor es una responsabilidad ofrecer un servicio a la sociedad sevillana difundiendo el patrimonio histórico-artístico, para que así se pueda conocer mejor y cuidar».

Su conferencia fue un interesante recorrido por los principales ejemplos que existen en la historia del arte sevillano en relación a la plasmación en obras artísticas del nacimiento de Jesús. Rojas-Marcos precisó que «la celebración de la Navidad a nivel popular comenzó gracias a la acción de San Francisco de Asís, quién consiguió que lo sagrado se convierta en algo tangible y real, logrando enfatizar la humanidad de Jesús».

El profesor Jesús Rojas-Marcos mostró a los asistentes a la conferencia un importante número de ejemplos de la historia de la pintura sevillana manuel olmedo

El profesor e investigador explicó como a partir del siglo XIII, después de la representación del primer belén viviente que San Francisco de Asís llevó a cabo en tierras italianas, provocó que «desde la baja Edad Media, el natalicio divino se convirtiera en una fuente de inspiración muy destacada para el mundo de las Bellas Artes en general, y para el mundo de las artes sevillanas en general».

Jesús Rojas-Marcos llevó a cabo un recorrido por los diferentes pasajes iconográficos relacionados con el natalicio divino que se han plasmado a lo largo de los últimos siglos en cuadros que son historia fundamental de la historia de la pintura sevillana. Cuadros que representan pasajes como la anunciación, la visitación, la adoración de los pastores, el anuncio a José, la adoración de los magos o el nacimiento de Jesús –este último el que se plasma en la pintura sevillana con mayor frecuencia en la historia de la pintura sevillana-.

En su conferencia, en la que se pudieron contemplar numerosas imágenes, no faltaron ejemplos y explicaciones pormenorizadas de obras que se encuentran en diferentes ubicaciones de Sevilla y que están firmadas por autores como Alejo Fernández, Luis de Vargas, Virgilio Mattoni, Francisco Pacheco, Pedro de Villegas Marmolejo, Rafael Romero Barros, Zurbarán, Murillo, Diego Velázquez o Francisco de Herrera el Joven y en las que los pintores usaron una serie de códigos y elementos similares que se repiten en muchas obras y que se terminaron convirtiendo en una especie de simbología conjunta.

Un ciclo impulsado por estas dos instituciones emblemáticas de la ciudad de Sevilla, ideal para profundizar en cuestiones que tienen que ver con una fiesta de tanto significado para el mundo cristiano como es la Navidad, que será clausurado el jueves 4 de diciembre con la conferencia 'El Belén en Sevilla: escultura, iconografía y devoción popular', de Juan Miguel González Gómez, presidente de la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría.