Miguel, adiestrador canino: «Si mojas a tu perro en verano vas a conseguir el efecto contrario y tendrá más calor»

Imagen de archivo de un perro refrescándose en verano por el calor

El calor puede ser muy peligroso, y no solo para las personas; también para los perros. Las altas temperaturas pueden causar golpes de calor, deshidratación y otros problemas graves, así que es importante tomar precauciones cuando llega el verano.

Eso sí, no vale cualquier cosa. A veces, lo que creemos que ayuda puede ser contraproducente. En el programa 'Dog House' de RTVE, dos adiestradores caninos explican cómo proteger a los perros del calor con sentido común, aportando varios consejos prácticos que realmente funcionan.

Cómo proteger a tu perro de las temperaturas extremas

«¿Sabías que si mojas a tu perro en verano vas a conseguir el efecto contrario y tendrá más calor?», comienza preguntando Miguel, para seguidamente su compañero explicar que «el mecanismo de refrigeración de los perros es un mecanismo perfecto. Si solo le mojas la parte del lomo, lo que estás haciendo es apelmazar esa estructura perfecta. Por favor, mójale el pecho, las patas y la tripilla. Nunca por la espalda«.

Otros consejos que estos adiestradores caninos dan son darle «de comer en horas más frescas y, si tu perro no quiere comer tanto, no te preocupes; es cosa del calor«. También hay que acortar »los paseos e intenta evitar las horas de máximo calor«; y, en el momento de sacarlo, evaluar si el suelo está demasiado caliente. «Si no puedes aguantar más de cinco segundos con el dorso de la mano sobre el suelo significa que eso está demasiado caliente y no deberías estar ahí con tu perro», afirman.

