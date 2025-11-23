Suscríbete a
Jaime Pla, ingeniero industrial, aclara cuánto dinero pierdes al año por dejar la regleta todo el día encendida: «Son 4.38kWh año»

Aunque solemos pensar que cualquier aparato enchufado todo el tiempo gasta mucho, con las regletas de corriente no ocurre lo mismo

Qué gasto supone dejar el cargador enchufado si no cargas el móvil

Jaime Pla, ingeniero industrial en Suop Mobile,
Antonio Távora

Antonio Távora

Sevilla

Si alguna vez te has preguntado si dejar la regleta de tus aparatos enchufada todo el día hace que tu factura de luz se dispare, Jaime Pla, ingeniero industrial en Suop Mobile, tiene la respuesta y probablemente no sea tanto como piensas.

En ... un vídeo publicado en la cuenta de Suop Mobile (@suopmobile), Pla explica cuánto dinero se pierde realmente por tener la regleta encendida las 24 horas. Y el resultado sorprende, ya que el gasto es casi simbólico.

