Jaime Pla, ingeniero industrial, aclara cuánto dinero pierdes al año por dejar la regleta todo el día encendida: «Son 4.38kWh año»

Si alguna vez te has preguntado si dejar la regleta de tus aparatos enchufada todo el día hace que tu factura de luz se dispare, Jaime Pla, ingeniero industrial en Suop Mobile, tiene la respuesta y probablemente no sea tanto como piensas.

En ... un vídeo publicado en la cuenta de Suop Mobile (@suopmobile), Pla explica cuánto dinero se pierde realmente por tener la regleta encendida las 24 horas. Y el resultado sorprende, ya que el gasto es casi simbólico.

¿Cuánto consume realmente una regleta?

Jaime Pla lo explica fácilmente: una regleta estándar consume alrededor de 0,0005 kW por hora y si la dejas encendida todo el día, el cálculo sería:

0,0005 kW x 24 horas = 0,012 kWh al día

Esto significa que, aunque la regleta esté siempre conectada, apenas está usando energía. Llevando esto al año completo, el consumo total sería de 4,38 kWh.

Para que te hagas una idea, eso es menos de lo que gasta la mayoría de una bombilla LED encendida durante unas 50 horas. Así que, aunque parezca que pueda consumir mucho, la regleta realmente no gasta tanto como uno podría imaginar.

¿Y en dinero, cuánto supone?

Si usamos un precio de la electricidad de 15 céntimos por kWh, el gasto anual por tener la regleta enchufada todo el tiempo sería aproximadamente 66 céntimos al año. Sí, menos de un euro.

Este dato puede sorprender mucho, porque tendemos a pensar que cualquier aparato que permanece enchufado durante semanas o meses genera un gasto elevado. Y en realidad, en el caso de la regleta, el impacto económico es mínimo.

¿Vale la pena desconectarla?

Aunque el coste económico sea muy bajo, Jaime Pla señala que desconectar los aparatos sigue siendo recomendable desde el punto de vista energético. Cada pequeño gesto cuenta para ahorrar electricidad y reducir la huella de carbono.

No se trata tanto de dinero como de hábitos conscientes. Desenchufar regletas o apagar cargadores que no usamos es un gesto simple que no requiere esfuerzo, pero ayuda a consumir menos energía en casa.

Consejos prácticos para reducir el consumo Apagar cargadores y aparatos que no estás usando. Aunque el gasto sea pequeño, todo suma cuando se acumula.

Usar regletas con interruptor. Esto permite apagar varios dispositivos de una sola vez sin tener que desconectar cada enchufe.

Revisar luces y electrodomésticos. Apagar lo que no se usa y cambiar los más antiguos por modelos eficientes puede marcar una diferencia notable a largo plazo.

Ser consciente del consumo en standby. Muchos aparatos consumen algo de energía aunque estén apagados, así que desconectarlos ayuda a reducir este gasto invisible.

En definitiva, dejar la regleta encendida todo el día no te va a arruinar, y el gasto económico es casi anecdótico. Lo realmente importante es tener conciencia del consumo eléctrico y fomentar hábitos que ayuden a ahorrar energía y cuidar el planeta. Así que la próxima vez que te preocupes por dejar la regleta enchufada, recuerda que no es un gran gasto, pero apagarla sigue siendo un buen hábito.