Un cortador experto explica por qué le sale moho al jamón y cómo quitarlo: «Encontraremos varios tipos...»

El jamón, tanto el serrano como el ibérico, es uno de los productos más apreciados de nuestra gastronomía. Además de por su sabor, destaca incluso por sus múltiples beneficios, siendo este un alimento que siempre suele abundar en las grandes celebraciones.

Ahora bien, a pesar de la calidad del producto, es común encontrar moho en el jamón, ya sea en la superficie o, en algunos casos, en el interior. Este fenómeno no necesariamente indica que el producto esté en mal estado, sino que forma parte de su proceso natural. Entender por qué ocurre y cómo eliminarlo resultaría crucial, pues con esas nociones se podría disfrutar del jamón sin inconvenientes.

Víctor Sanchego, cortador experto de jamón, desvela en su cuenta de TikTok los motivos por los que le puede salir ese moho al jamón, así como una serie de recomendaciones para quitarlo. En primer lugar, aclara que pueden encontrarse varios tipos de este hongo en un jamón o paleta. «El moho de secadero, que no es que sea ni bueno ni malo, sino que es imprescindible para que sea esta una curación natural y para que estabilice la grasa, ya que esta su aroma y su sabor. También veríamos el moho cuando tenemos un mal stock de este producto y se enfrente a cambios bruscos de temperatura. Y también tendremos la aparición de moho después de cortar el jamón por tu culpa, porque no lo has conservado en el lugar adecuado«.

Imagen de un jamón con moho de secadero mencas.es

Tras dar a conocer los motivos por los que le puede salir moho a este producto, Víctor Sanchego explica cómo podría quitarse: «Cogeremos aceite de girasol, no de oliva. No es por el precio, que esté muy caro, sino para que no penetre esos aromas tan intensos que tiene el aceite de oliva. Y cogeremos papel de cocina, que no sea ni perfumado ni con olor a limón, y echaremos un poquito de aceite. Y en productos que estén envasados al vacío y se pinchan es muy común la aparición de este moho, ya que no respiran«. En este sentido, este cortador experto comparte una sugerencia de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) relativa a que, en el jamón, se puede raspar la capa mohosa y consumirse el resto, aunque esto no valdría si el moho penetra en el interior del embutido.

Una vez quitado el moho, da un último consejo con respecto a por dónde empezar a cortar una paletilla, si con la pezuña mirando hacia arriba o hacia abajo. Sobre ello, al tener sabores homogéneos tanto en maza como en contramaza, no importa el lado por el que se empiece a cortar.

