Dónde comprar la baliza homologada que la DGT exigirá a partir de enero: estas son las más baratas

Costco, Leroy Merlin, Carrefour, Mediamarkt o Amazon son algunas de las opciones que han rebajado el nuevo accesorio obligatorio de los vehículos

Estos son los únicos modelos homologados por la DGT de la baliza V16 conectada

Una baliza V16 homologada por la DGT
Pablo Torres

Sevilla

Tal y como estipula la Dirección General de Tráfico, los conductores en carreteras españolas cambiarán los míticos triángulos reflectantes por una baliza. Esta herramienta, al igual que la anterior, servirá para avisar que su vehículo sufre alguna avería o cuando exista un accidente ... en la vía. Sin embargo, esta baliza, homologada por la DGT, emite una luz amarilla a un kilómetro de distancia.

