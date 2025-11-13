Dónde comprar la baliza homologada que la DGT exigirá a partir de enero: estas son las más baratas

Tal y como estipula la Dirección General de Tráfico, los conductores en carreteras españolas cambiarán los míticos triángulos reflectantes por una baliza. Esta herramienta, al igual que la anterior, servirá para avisar que su vehículo sufre alguna avería o cuando exista un accidente ... en la vía. Sin embargo, esta baliza, homologada por la DGT, emite una luz amarilla a un kilómetro de distancia.

Esta se caracteriza por tener un imán en la parte inferior, por lo que se podrá poner en el techo del coche sin la necesidad de abandonar el vehículo. Gracias a ello, elimina el riesgo que suponía andar por la calzada para colocar los triángulos reflectantes.

La baliza V16 será a partir del 1 de enero el único dispositivo legal de preseñalización de peligro, por lo que todos los conductores están obligados a adquirirlas antes de esa fecha. A tan sólo dos meses de que la normativa entre en vigor, la demanda por estas herramientas se ha disparado.

¿Es necesario que sean homologadas?

Únicamente se podrá circular con balizas homologadas. Estas, a diferencia de los anteriores indicadores de peligro en carretera, activan una ubicación gracias a una tarjeta eSIM no extraíble que llevan integrada. Estos avisos de ubicación serán enviados cada 100, hasta que la DGT remita la comunicación de desactivación una vez los servicios y las asistencias en vía acudan a socorrer el vehículo. Por esa razón deben ser homologadas por la DGT.

Precios

Lo normal hubiera sido que con tanta demanda los precios se hubieran disparado, sin embargo, diferentes negocios han optado por rebajar su precio inicial de 50 a 40 euros. Entre estos negocios se encuentran Mediamarkt, el supermercado estadounidense Costco o Leroy Merlin entre otros

¿Dónde comprar las balizas homologadas por la DGT? Carrefour: baliza V16 homologada por la DGT por 40 euros (marca Flashmate)

Amazon: baliza V16 homologada por la DGT rebajada a 34,49 euros (marca ISSE)

Supermercado Cotso: baliza V16 homologada por la DGT por 40 euros (marca BlueShield)

Mediamarkt: baliza V16 homologada por la DGT por 40 euros (marca SOS Road)

Leroy Merlin: pack de dos balizas V16 homologadas por la DGT por 76,50 euros (marca Cubox)

Sanciones

Los conductores que circulen en carreteras sin una baliza V16 o tengan una baliza no homologada y no conectada a la Dirección General de Tráfico (DGT) pueden costar una multa de 200 euros, el mismo importe de hoy en día por no tener los triángulos.