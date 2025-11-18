Suscríbete a
Ángel Illescas, florista profesional: «La flor de pascua hay que regarla cada 3 días para que aguante hasta Navidad»

El experto comparte los tres consejos esenciales para mantener la flor de Pascua saludable y con color durante toda la temporada navideña

Un florista advierte sobre las flores de Pascua: «Sólo haz caso a los expertos en jardinería, no a los influencers»

El florista Ángel Illescas dando consejos para cuidar la flor de Pascua
El florista Ángel Illescas dando consejos para cuidar la flor de Pascua Tiktok
Carolina Álvarez Álvarez

Con la llegada de la temporada navideña, las flores de Pascua se convierten en protagonistas de la decoración del hogar.

Ángel Illescas, florista profesional, explica cómo cuidar esta planta para que mantenga su color intenso y aguante hasta Navidad. Según Illescas, hay tres ... aspectos fundamentales que todo comprador debe considerar: la ubicación, el riego y el abonado.

