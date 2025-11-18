Ángel Illescas, florista profesional: «La flor de pascua hay que regarla cada 3 días para que aguante hasta Navidad»

Con la llegada de la temporada navideña, las flores de Pascua se convierten en protagonistas de la decoración del hogar.

Ángel Illescas, florista profesional, explica cómo cuidar esta planta para que mantenga su color intenso y aguante hasta Navidad. Según Illescas, hay tres ... aspectos fundamentales que todo comprador debe considerar: la ubicación, el riego y el abonado.

La ubicación perfecta para tu flor de Pascua

«La primera recomendación es no moverla de sitio constantemente», explica Illescas. Muchas personas tienden a cambiar de lugar la planta buscando la mejor luz o protección, pero esto puede estresarla. La clave está en colocar la flor de Pascua en un lugar estable, con buena claridad y sin corrientes de aire.

«Yo la coloco en un rincón del comedor que tiene bastante luz durante el día. Evito que le dé el aire acondicionado o calefacción directamente, aunque cerca de un radiador no hay problema si no hay corrientes de aire.»

La luz es crucial: aunque la planta no necesita sol directo, sí requiere un espacio luminoso para mantener sus hojas verdes y sus brácteas rojas vibrantes. «Si tiene luz suficiente y está protegida de corrientes, la planta estará fenomenal», añade Illescas.

El riego: cada tres o cuatro días

El riego es otro de los factores determinantes. Según Illescas, «la flor de Pascua hay que regarla cada 3 o 4 días, dependiendo de la temperatura de la casa. Si hay calefacción, necesitará más agua; si no, puede aguantar un poco más.»

El experto recomienda un método sencillo: colocar la planta sobre un platito y echar un vasito de agua directamente. «El sobrante del agua hay que tirarlo, no dejar que se acumule, porque podría pudrir las raíces.»

No olvidar el abonado

«Muchas personas piensan que la flor de Pascua es solo roja, pero lo rojo son las brácteas; la flor verdadera está dentro», explica Illescas. Para que la planta mantenga su aspecto y no decaiga después de las fiestas, es esencial seguir abonándola.

El abonado ayuda a que la planta conserve sus colores y florezca de manera adecuada, aumentando las posibilidades de que dure más de un año. «Sé que para muchos mantenerla de un año para otro parece misión imposible, pero con estos cuidados es totalmente posible», asegura el florista.

Más allá de sus cuidados, la flor de Pascua aporta un encanto especial a cualquier rincón. Ángel Illescas ya ha decorado su hogar y comparte sus experiencias: «Me gusta traerlas pronto para que se aclimaten y así aguanten más tiempo. Decoran mucho y quedan preciosas en cualquier espacio bien iluminado.»