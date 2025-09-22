Vithas Sevilla estrena una unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial especializada en técnicas de rinoplastia y blefaroplastia

El Hospital Vithas Sevilla ha dado un paso más sumando una nueva unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial. De la mano del Dr. Ramón Vera, especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial, el nuevo servicio atenderá las diferentes patologías asociadas a la funcionalidad y estética de la mandíbula.

La nueva unidad aborda patologías que requieren cirugía facial, como los traumatismos producidos por patinetes eléctricos, en aumento en los últimos años. Asimismo, también está destinada al tratamiento de los tumores de cabeza y cuello, cuyo diagnóstico se produce con mayor frecuencia en pacientes jóvenes, y los trastornos de la Articulación Temporomandibular, vinculados al bruxismo y al estrés.

Entre las técnicas quirúrgicas disponibles destacan las intervenciones de septorrinoplastia ultrasónica, una técnica avanzada que combina la corrección funcional de la nariz con la mejora estética de su forma. Gracias a instrumentos ultrasónicos de alta precisión que permiten remodelar los huesos nasales, los pacientes podrán recuperar su bienestar respiratorio mejorando a su vez la apariencia de la nariz

Junto a este tratamiento, la nueva Unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial también ofrecerá procedimientos de rejuvenecimiento de cara y cuello además de la cirugía de la reasignación de género, para la feminización o masculinización facial.

«Buscamos resultados naturales que respeten la fisionomía del paciente», afirma el Dr. Vera, quien añade que «la estructura facial varía según el sexo, por eso es esencial conocer a fondo la anatomía para lograr una remodelación armónica». Así, «es esencial el conocimiento profundo de la mandíbula, permitiéndonos remodelar los huesos frontales, afinar la mandíbula y ajustar las cejas y la línea del pelo, para adaptarnos a los resultados elegidos», destaca el especialista de Vithas Sevilla.

Blefaroplastia funcional y estética

En la cartera de servicios de la Unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial de Vithas Sevilla destaca el tratamiento de blefaroplastia funcional y estética. Tal y como señala el Dr. Vera «la blefaroplastia funcional se indica cuando el exceso de piel en los párpados superiores interfiere en la visión o provoca molestias, mejorando la función visual y la calidad de vida. Por su parte, la blefaroplastia estética tiene como objetivo rejuvenecer la mirada, eliminando bolsas y flacidez que aportan un aspecto cansado».

Esta cirugía se indica por tanto a pacientes que han sufrido alguna afección en la zona de los párpados, así como aquellos que buscan recuperar frescura y vitalidad en la mirada. También está indicada para el tratamiento de las bolsas hereditarias en los ojos de personas jóvenes.

La blefaroplastia realizada por un especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial añade una ventaja más que es la posibilidad de ofrecer una visión integral del rostro, donde la función y la estética se abordan de forma conjunta. Así, el cirujano maxilofacial combina el conocimiento de la estructura ósea y la profundidad facial con una formación específica en armonía y planos estéticos, lo que permite obtener mejores resultados, más completos, naturales y duraderos.

