El snack saludable que recomienda Pablo Ojeda por ser un tesoro nutricional y que forma parte de la cultura de Sevilla: «Lo comías de niño»

En Sevilla, hay alimentos que forman parte de nuestra memoria gustativa y que, a veces, olvidamos valorar por completo. Uno de ellos son los altramuces —o chochitos, como se le conoce popularmente—, un snack sencillo, tradicional y muy nutritivo, que el nutricionista sevillano Pablo ... Ojeda (@pabloojedaj) ha destacado en uno de sus últimos vídeos en Instagram. Según Ojeda, este alimento no solo es saludable, sino que también es un clásico de la cultura sevillana que muchos recuerdan desde la infancia.

Y es que el altramuz lleva consumiéndose más de 3.000 años, mucho antes de que existieran las barritas proteicas o los snacks industrializados. Se utilizaba en distintas civilizaciones del Mediterráneo y Sudamérica y, en Sevilla, se convirtió en un aperitivo común en las barras de los bares. Como señala Ojeda: «Yo, que soy un buen sevillano, lo recuerdo desde siempre. En las ferias, en los bares del barrio, con esas cervecitas de verano. Era barato, llenaba, y sin saberlo era una joya nutricional».

Beneficios nutricionales

Más allá de su historia, el altramuz destaca por su valor nutricional. Es rico en proteína vegetal, fibra y minerales como magnesio, calcio y hierro, y tiene un contenido muy bajo en grasa. Además, es sin gluten, saciante y ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre y a mejorar la digestión. Como explica Ojeda: «Este pequeño tesoro tiene más proteína vegetal que muchas carnes, apenas grasa, y ayuda a saciar y a mejorar la digestión». Todo esto lo convierte en una opción perfecta para quienes buscan un snack saludable, nutritivo y fácil de incorporar en el día a día.

Este pequeño tesoro se puede comer solo, como snack entre horas, o incorporarse en ensaladas y platos frescos para añadir proteína y sabor. Pablo Ojeda incluso lo recomienda dentro de su Reto 0 Inflamación, un programa de alimentación estratégica pensado para perder eliminar el abdomen inflamado, las digestiones pesadas y la falta de energía.

Un sabor que conecta con nuestras raíces

Más allá de sus propiedades, el altramuz tiene un valor emocional para muchos sevillanos que lo recuerdan desde niños. Siempre ha sido un clásico en los bares, pero lo que no se sabía es que tenía un valor nutricional tan alto. Era barato, llenaba y, sin saberlo, era un snack realmente nutritivo.

Recuperarlo no solo es bueno para la salud, sino también una manera de mantener viva una pequeña parte de Sevilla. Como dice Ojeda: «Puedes tomarlo solo, como snack saludable, o añadirlo en ensaladas y platos frescos para darle un extra de sabor y proteína».

Así que cuando vayas a tomarte una cerveza a algún bar y te pongan un plato de «chochitos» por delante, coge sin miedo. Es un alimento práctico, saludable y versátil, perfecto para picar entre horas o para añadir un extra de proteína a tus platos.