SALUD

El snack saludable que recomienda Pablo Ojeda por ser un tesoro nutricional y que forma parte de la cultura de Sevilla: «Lo comías de niño»

Aunque no lo parezca, y pese a haber sido siempre un aperitivo muy común, los altramuces son un alimento con un gran valor nutricional

Beneficios de comer altramuces todos los días

Los altramuces, el compañero perfecto de la cerveza

El nutricionista sevillano Pablo Ojeda
A.T.

Sevilla

En Sevilla, hay alimentos que forman parte de nuestra memoria gustativa y que, a veces, olvidamos valorar por completo. Uno de ellos son los altramuces —o chochitos, como se le conoce popularmente—, un snack sencillo, tradicional y muy nutritivo, que el nutricionista sevillano Pablo ... Ojeda (@pabloojedaj) ha destacado en uno de sus últimos vídeos en Instagram. Según Ojeda, este alimento no solo es saludable, sino que también es un clásico de la cultura sevillana que muchos recuerdan desde la infancia.

