Sigue estos trucos para dormir en noches calurosas y que la ola de calor no te quite el sueño

La ola de calor que azota buena parte de España ha traído consigo las conocidas como 'noches tropicales', caracterizadas por registrar los termómetros temperaturas superiores a los 20 grados. Con estos valores en el mercurio, conciliar el sueño se convierte en algo realmente difícil, lo que impide descansar adecuadamente de cara al día siguiente.

Sin embargo, no está todo perdido. Existen estrategias efectivas para combatir esta sofocante calor nocturna y asegurar un descanso adecuado incluso en medio de una ola de calor. Así, para que puedas disfrutar de noches frescas y reparadoras durante estos días, te proponemos algunos trucos con los que mantener tu sueño intacto a pesar de las altas temperaturas.

Aires acondicionados y ventiladores

En este caso, más que un truco, resulta una obviedad. Con el uso de aires acondicionados y ventiladores es posible hacer frente a las noches tropicales que se viven en Sevilla. Por su puesto, manteniendo las ventanas cerradas; de lo contrario, el efecto será menor y el gasto energético, mayor.

Imagen de una mujer encendiendo un aire acondicionado ABC

Teniendo en cuenta que la temperatura ideal para disfrutar de un plácido sueño debe estar entre los 15 y los 22 grados, podemos poner el aire acondicionado en estos valores. Para no gastar tanta electricidad durante toda la noche, otra opción es empezar con el aire acondicionado y, cuando la habitación se enfríe, apagarlo y continuar con un ventilador.

No nos hemos equivocado al redactar este apartado. Al contrario de lo que pueda pensarse, una ducha con agua caliente en vez de fría ayuda a combatir las noches calurosas. Esto se debe a que, al aplicar agua caliente sobre la piel, se favorece la apertura y dilatación de los vasos sanguíneos, lo que permite expulsar calor corporal. Así, lo aseguran fuentes de la Sociedad Española del Sueño (SES), como truco para combatir las noches tropicales que implica una ola de calor como la que se vive estos días.

Esta ducha con agua caliente conviene tomarla justo antes de dormir, para que sea en el momento de acostarnos cuando el cuerpo expulse el calor. Por el contrario, si se usara agua fría, el cuerpo interpretaría que debe calentarse, por lo que a la hora de dormir sentiríamos más calor.

Imagen de archivo de una mujer duchándose ABC

Dormir sobre hielo

Muchas personas optan por, en noches en las que el calor se nota más de la cuenta, coger hielo del congelador, envolverlo en paños o bolsas, y colocarlo en alguna zona de la cama. Durmiendo sobre hielo, o teniendo contacto con él, el frío se desplazará hasta otras zonas de nuestro cuerpo, dando una sensación de bienestar a la hora de conciliar el sueño.

Otra opción similar a sería colocar los hielos en un recipiente delante nuestra y con un ventilador detrás, dándonos de cara. De esta forma, el aire frío del hielo se esparcirá hacia nosotros y por toda la habitación, aportando un frescor ideal para combatir el calor por las noches.

Imagen de una mujer durmiendo ABC

Pijamas, sábanas y almohadas, al congelador

Suena raro, pero es un truco más que efectivo para hacer frente a las noches tropicales. Media hora antes de acostarte, acuérdate de meter en el congelador el pijama que vayas a usar, la almohada y las sábanas. Pasados esos 30 minutos, vuelve a cogerlos e intenta dormir así. El frescor de estas prendas no durará toda la noche, pero sí lo suficiente como para que puedas conciliar el sueño plácidamente. Por otra parte, hay que comprobar que estos enseres no estén mojados, ya que se formaría una humedad densa que produciría el efecto contrario al deseado.

Asimismo, como añadido, se recomienda que el pijama sea de algodón. Se trata de una tela suave, cómoda y ligera, lo que la convierte en una opción ideal para el verano en general.

En la línea de esta opción está también el truco del calcetín de arroz. Su propio nombre lo dice todo, hay que rellenar un calcetín con arroz, hacerle un nudo y meterlo en el congelador. Al sacarlo, se habrá convertido en un bloque de hielo y será el acompañante perfecto para una noche calurosa. Un truco a tener en cuenta también, ya que el arroz es un alimento que conserva muy bien las temperaturas durante mucho tiempo, lo que permite retener el frío durante gran parte de la noche.

Una mujer abriendo el congelador de su casa Díaz Japón

Una almohadilla refrescante

Si l idea de congelar las prendas no te convence del todo, debes saber que en el catálogo de IKEA figura una almohadilla refrescante para combatir el calor por las noches. Puedes ponerla alrededor de la almohada o encima del colchón. De ambas maneras, te aportará un frescor con el que reducir el malestar sofocante de las noches tropicales. También puedes meter esta almohadilla en el congelador, como con los enseres citados anteriormente, para así potenciar su efecto refrescante. Según se especifica en la página web de IKEA, esta almohadilla refrescante tiene un precio de 9,99 € y sus dimensiones son de 60 x 80 centímetros.

Imagen de la almohadilla refrescante de IKEA IKEA

Oscuridad permanente

La mejor manera de que el calor nocturno de estas jornadas no penetre en nuestra casa en no dejándolo pasar. ¿Cómo hacemos eso? Cerrando persianas y cortinas durante el día, de manera que la temperatura de la habitación no se eleve a raíz de la de fuera. Con esta oscuridad permanente hará que el cuarto esté más fresco y las dificultades para dormir sean mucho menores.

Además, en la línea de mantener esta oscuridad, se incluye también la no utilización de aparatos electrónicos. Y es que la radiación emitida por estos dispositivos puede generar calor adicional en la habitación. Con lo cual, intenta apagarlos o mantenerlos alejados de tu cama para mantener la temperatura baja. Lo mismo para las luces, siendo mejor tenerlas apagadas ya que las bombillas emiten calor. Si has de usar alguna, mejor quesean de bajo consumo, para así reducir la cantidad de calor en la habitación.

Imagen de una persiana bajada ABC

La manera de dormir

En este sentido, hay que hacer referencia a dos aspectos: si se duerme solo o acompañado y la postura a adoptar para conciliar el sueño. En el primer caso, siempre se pasará menos calor si dormimos solos. En estas, la mejor opción es dormir en diagonal, para aprovechar las áreas más frescas de la cama.

Imagen de una mujer durmiendo ABC

Por el contrario, si dormimos acompañados, debemos tratar de separar los cuerpos para evitar el exceso de calor.