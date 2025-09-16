Suscríbete a
La lista para primeras consultas con especialistas en Sevilla se reduce en 10.000 en pacientes fuera de plazo

Disminuye la media del total de los días de espera respecto a los datos ofrecidos en diciembre de 2024

Sevilla reduce en más de 7.000 los pacientes pendientes de operación y en más de un mes la demora media

Una paciente es atendida por un profesional
Una paciente es atendida por un profesional ABC
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Servicio Andaluz de Salud perteneciente a la Junta de Andalucía ha dado a conocer la actualización numérica de los datos relativos a las listas de espera de los hospitales andaluces, que son positivas ya que se reduce la lista de espera para primeras consultas con especialistas en casi 2.000 personas, además de otros más de nueve mil que estaban fuera de plazo. Como suele ser habitual, la comunidad presenta cifras variables según la provincia que se observe en estos datos siempre concernientes al intervalo que va desde diciembre del pasado año 2024 hasta junio. Las noticias son optimistas en términos generales en las consultas externas y en la lista quirúrgica.

