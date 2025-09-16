La lista para primeras consultas con especialistas en Sevilla se reduce en 10.000 en pacientes fuera de plazo

El Servicio Andaluz de Salud perteneciente a la Junta de Andalucía ha dado a conocer la actualización numérica de los datos relativos a las listas de espera de los hospitales andaluces, que son positivas ya que se reduce la lista de espera para ... primeras consultas con especialistas en casi 2.000 personas, además de otros más de nueve mil que estaban fuera de plazo. Como suele ser habitual, la comunidad presenta cifras variables según la provincia que se observe en estos datos siempre concernientes al intervalo que va desde diciembre del pasado año 2024 hasta junio. Las noticias son optimistas en términos generales en las consultas externas y en la lista quirúrgica.

En Sevilla capital, y siempre en base a estos números aportados por el Servicio Andaluz de Salud, el número de pacientes en Sevilla capital se ha pasado de 49.901 a 46.612, lo que se traduce en 3.289 pacientes menos en un plazo de seis meses. Cabe reseñar en este sentido que el tiempo medio de demora también es favorable, ya que de junio a diciembre del año pasado se cuantificaron en 165 días y ahora se ha pasado a 156 días. Entre diciembre de 2024 y junio de 2025, la lista de espera para primera consulta con especialista en Sevilla se ha reducido de 173.744 a 171.818 personas (-1.926), con 9.696 menos fuera de plazo (de 93.704 a 84.008).

No en vano, la provincia sevillana sigue ostentando al igual que le sucede a la comunidad y a la propia capital andaluza una presión asistencial muy alta, pero ha logrado reducir en un 10,73 por ciento la media de días totales de los cinco hospitales que protagonizan esta nueva relación de datos relativos a los pacientes pendientes que están inscritos en dicha lista de espera de consultas externas, que quedan englobadas tanto las primeras consultas como las interconsultas hospitalarias, que también están cuantificadas.

El SAS siempre toma como referencia los hospitales San Juan de Dios del Aljarafe, el Universitario de la Merced, el Universitario Virgen de Valme y los dos de mayor actividad en Sevilla, como son los universitarios tanto del Virgen del Rocío como del Virgen Macarena. En ellos se ha logrado rebajar el número total de la media de días teniendo como referencia el último semestre evaluado, que llegaba a los 671 días entre todos los hospitales anteriormente mencionados hasta diciembre del pasado 2024. Alcanza a junio del presente año esta nueva tendencia que ahora no llega a los 600, quedándose en los 599 días de demora de media siempre en suma de los anteriores hospitales, cuya oscilación varía según el hospital que se analice.

La atención de los especialistas, en cifras hasta junio San Juan de Dios del Aljarafe rebaja la demora media a 95 días; Osuna reduce hasta 153; mientras que Valme sube dos puntos, hasta 145; y el Virgen del Rocío y el Virgen Macarena también bajan, con 79 y 127 días respectivamente Datos del Servicio Andaluz de Salud

Todos reducen días de media salvo el Valme

Por comparar alguna de esas realidades, San Juan de Dios, en Bormujos, pasa de 114 a 95 días de media en la demora de días para ser atendidos por especialistas, una presión que también logra reducir la Merced de Osuna, que pasa de 157 días hasta el cierre de 2024 hasta 153 en junio, desprendiéndose de 19 en el caso del primer hospital y de cuatro en el segundo. Un descenso este último moderado que contrasta con una leve subida del hospital de Valme, de 143 a 145 días, que es según los datos del SAS el único hospital sevillano de los cinco en liza que no logra reducir dicha media, sino lo contrario, circunstancia que sí controlan tanto el Virgen del Rocío (de 95 a 79 días) como el Virgen Macarena, el que más logra acortar los días en este primer semestre del año con reseñable capacidad (de 162 a 127).

Es importante destacar que la carga de trabajo de ambos semestres entre todos los hospitales descritos ha resultado a todas luces parecida, teniendo en cuenta que hasta diciembre de 2024, el SAS contabilizó unos 148.484 pacientes atendidos en consultas a nivel global entre esos cinco citados hospitales en seis meses, una cantidad cercana a los 146.445 pacientes que del mismo modo han pasado por dicha atención, con descensos de 2.115 pacientes en San Juan de Dios y otros 708 procedentes del Universitario de la Merced, en Osuna; un incremento residual del hospital de Valme, que aumenta en 1.671 pacientes atendidos de un semestre a otro; y otros dos crecimientos en las atenciones prestadas tanto en el Virgen del Rocío (2.245 pacientes), como del Virgen Macarena (3.132 pacientes del mismo intervalo).