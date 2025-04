El Covid-19 deja paso a la detección del cáncer

El Dr. Luis Alonso Alvarez , actual integrante del equipo de Oncología del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla , explica en ABC la importancia de los tratamientos oncológicos y cómo ha afectado la pandemia a la detección de los nuevos casos de esta tipológia de cáncer.

El especialista de Viamed sabe de lo que habla y su experiencia lo avala. Es licenciado en Medicina por la Universidad de Salamanca. Especialista en Oncología Médica con formación en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y rotación externa en la Unidad de Oncología Clínica Experimental, Melanoma, Inmunoterapia y Terapias Innovadoras del Instituto Nazionale Tumori- Fondazione G.Pascale de Nápoles en el año 2019. Además, desde junio de 2020 forma parte del equipo de oncólogos de Oncoavanze.

Se dice que los médicos están hechos de otra pasta, pero aquellos dedicados al tratamiento oncológico destacan aún más en este sentido. ¿Por qué decidió dedicarse a esta especialidad?

Conforme fui avanzando en la carrera y en las prácticas de la universidad, me fui decantando más por las especialidades médicas que por las quirúrgicas. Fue en los últimos años de la carrera cuando me empezó a atraer la Oncología, que, aunque se la reconoce como la especialidad más dura, creo que en el fondo tiene muchas cosas buenas. Recibes mucho cariño por parte de los pacientes y familiares, y no cambiaría por nada en el mundo lo que se siente cuando consigues la curación de un paciente.

A día de hoy, ¿cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes que ve en consulta?

El cáncer de mama ocupa en torno a un 60% de mi trabajo en consulta. Nuestro equipo está dividido por patologías, yo me ocupo fundamentalmente de cáncer de mama, pulmón, melanoma, sarcomas, consejo genético y algunos tumores digestivos (sobre todo cáncer de colon, que también es de los más incidentes y prevalentes).

Cuando una persona recibe la noticia de su diagnóstico, el miedo y la incertidumbre cobran un principal protagonismo en su vida.

¿Cómo se puede calmar a un paciente que acaba de conocer su diagnóstico? ¿Cuáles diría que son las palabras clave o lo que debe escuchar para afrontar la enfermedad?

Yo creo que lo más importante es darle la información adecuada para que comprenda cómo va a ser el proceso que inicia y hacerle saber que va a estar bien acompañado durante el mismo.

Yo soy de la opinión de que un paciente bien informado es un paciente tranquilo, a partir de ahí entra en juego la personalidad y el carácter de cada uno, pero eso ya no es algo sobre lo que tenga tanta capacidad de actuación. Por suerte, veo muchos pacientes en consulta curados con la cirugía y yo simplemente tengo que prevenir que el tumor vuelva a aparecer, por lo que en estos casos me gusta recalcar que ya no tienen la enfermedad y el tratamiento que vamos a realizar es meramente preventivo.

En este sentido, ¿qué cree que agradece más el paciente, el conocimiento/la experiencia del especialista o la cercanía y la empatía que este puede darle?

Sin duda alguna la empatía del médico es algo que valoran mucho. El conocimiento siempre está ahí, todo está hoy día en los libros y en internet, pero el trato al paciente es algo que no se enseña y depende mucho de la manera de ser del médico. En esta especialidad tienes que tener mucho tacto en cómo decir las cosas al paciente e intentar establecer una relación de confianza por ambas partes, que luego facilita mucho las cosas a posteriori.

En la consulta, los pacientes dejan literalmente su vida en nuestras manos, nos convertimos en su referente en la etapa quizá más difícil de su vida, por lo que tenemos que responder de forma adecuada a esa responsabilidad tan grande.

Con la pandemia, muchos pacientes han prestado más atención al Covid-19 que a mirar por si mismos y acudir a sus revisiones. ¿Ha notado en estos meses un incremento de los casos diagnosticados?

Es cierto que al principio de pandemia hubo un descenso importante de cirugías y eso repercutió bastante en el diagnóstico de nuevos casos, que posteriormente ha ido remontando hasta normalizarse desde hace un tiempo . Muchos pacientes nuevos ahora te comentan que dejaron de realizarse sus pruebas de cribado correspondientes hace un año o dos por miedo a acudir al hospital en plena pandemia y eso hace que el diagnóstico se haya retrasado y puede dificultar su tratamiento.

Es importante hacer hincapié en que deben seguir realizándose sus pruebas correspondientes y acudir al médico cuando sea preciso para conseguir diagnósticos precoces y aumentar la probabilidad de curación con ello.

¿Cómo han avanzado en estos últimos años los tratamientos? ¿Cómo ha mejorado la tasa de recuperación gracias a estos avances?

El avance científico en Oncología es de los que más rápido se desarrolla y prácticamente cada mes hay alguna novedad importante. Con la pandemia hubo un desaceleramiento en el desarrollo de los ensayos clínicos, que son clave para la aprobación de nuevos tratamientos y el cambio de nuestra práctica clínica diaria, pero todo va volviendo a su curso y seguimos teniendo la esperanza de alcanzar tasas de curación en todos los tumores cada vez mayores.

En mi caso particular, desde que empecé la residencia hace siete años, la manera de tratar muchos tumores ha cambiado y cada vez se consiguen mejores datos de supervivencia de pacientes con diagnósticos desfavorables de entrada. Lo que es realmente importante también es avanzar en los diagnósticos precoces de la enfermedad, ya que eso posibilita, en la mayoría de los casos, la curación total del paciente sin ver afectada su calidad de vida.