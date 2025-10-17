Sara Martín, doctora: «Lo malo no es ducharse todos los días sino cómo se hace»

Una de las preguntas que se hacen muchas personas es sobre la conveniencia o no de ducharse todos los días y la doctora Sara Martín ha señalado en sus redes sociales que hay que centrarse más en el cómo que en si hay que lavarse ... todas las jornadas. Ha apuntado que «en la piel, por cada célula tenemos una bacteria» que protege a los seres humanos de los elementos exteriores.

El problema llega, según Martín, cuando se pone el agua a altas temperaturas o con baños con jabones agresivos. Cuando se dan estas circunstancias, se sale con la piel tersa pero con todos estos elementos naturales que protegen a las personas de los gérmenes destruidos. Es decir, que se ha destruido la barrera cutánea.

Por ello, hay que utilizar geles syndet, sin jabón pero que respetan el PH de la piel; también, recomienda sólo echarse el jabón en las axilas, los pies y los genitales por fuera, echarse agua tibia en el cuerpo y usar cremas hidratantes con ceramidas y urea al 5 o 10 por ciento.

La doctora ha concluido apuntando que «lo malo no es ducharse todos los días sino cómo». Sus consejos son muy seguidos por los miles de usuarios de la redes sociales y por ejemplo, hace un mes, recomendó a las mujeres tomar creatina a partir de los 35 años ya que es una molécula que el cuerpo produce de manera natural y que también se encuentra en alimentos como la carne o el pescado.

Proporciona energía inmediata a las células, sobre todo a los músculos, por lo que se ha convertido en uno de los suplementos más utilizados en el deporte de fuerza y en el fitness.