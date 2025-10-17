Suscríbete a
ABC Premium

higiene

Sara Martín, doctora: «Lo malo no es ducharse todos los días sino cómo se hace»

La médica señala las recomendaciones a la hora de lavarse y tratarse con los diferentes productos de aseo

Sara Martín, doctora: «Un médico, hasta que no está en una cama de hospital, no sabe con certeza lo que sienten los pacientes»

La doctora Sara Martín
La doctora Sara Martín @uncafecontudoctora

S. I.

Una de las preguntas que se hacen muchas personas es sobre la conveniencia o no de ducharse todos los días y la doctora Sara Martín ha señalado en sus redes sociales que hay que centrarse más en el cómo que en si hay que lavarse ... todas las jornadas. Ha apuntado que «en la piel, por cada célula tenemos una bacteria» que protege a los seres humanos de los elementos exteriores.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app