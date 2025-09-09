Sara Marín, médico: «La siesta larga engorda y puede hacer que mueras antes»

Dormir la siesta es una de las costumbres más arraigadas en la cultura mediterránea. Sin embargo, no todas las siestas son iguales ni tienen los mismos efectos en nuestra salud. La doctora Sara Marín, conocida en Instagram como @uncafecontudoctora, lo explica con claridad: «cuanto más larga es, más engorda y más riesgo tiene de enfermar».

¿Qué pasa cuando la siesta dura demasiado?

El problema llega cuando la siesta se alarga más de lo debido. Según Marín, «a los 30 o 40 minutos ya te metes en el sueño profundo». En ese momento, el cuerpo empieza a alterar su ritmo natural, lo que provoca que, al despertar, se produzca un pico de cortisol, la hormona del estrés. Tal y como advierte la doctora, «a los que dormían más de media hora, les subía la tensión, se les alteraba el azúcar, les salía barriga cervecera y además tenían más riesgo de sufrir un infarto».

Ese aumento del cortisol no solo afecta al corazón, sino también al metabolismo: «altera tu metabolismo, tu tensión y tu colesterol y tienes más riesgo de infarto». Por eso, una siesta larga repetida a diario puede tener un impacto directo en la salud cardiovascular y metabólica.

Respaldo científico

Las observaciones de Sara Marín no se quedan en una simple recomendación. Existen estudios sólidos que avalan estas conclusiones. Una investigación realizada en Murcia con más de 3.000 participantes encontró que las siestas largas estaban asociadas a un mayor riesgo de obesidad, hipertensión y alteraciones metabólicas . De forma similar, un metaanálisis japonés concluyó que las siestas diurnas prolongadas aumentaban el riesgo de enfermedad cardiovascular y mortalidad prematura.

El efecto no se limita a la tensión o al azúcar en sangre. Dormir siestas largas también descontrola las hormonas que regulan el hambre. En palabras de Marín, «también se alteran tus hormonas del hambre. Y te levantas, como decimos en Murcia, «esmayao». Con mucho antojo de azúcar y te comes a Cristo por los pies». Esa necesidad repentina de comer dulce explica por qué las siestas prolongadas están tan ligadas al aumento de peso.

Además, si se duerme justo después de comer, el problema se agrava: «si encima te encuestas recién comido, puedes tener reflujo, acidez e ingestiones pesadas».

¿Cómo aprovechar la siesta sin riesgos?

La clave no está en renunciar a la siesta, sino en aprender a gestionarla. La doctora lo resume de forma sencilla: «esto solo pasa si lo haces todos los santos días. Pero si la echas todos los días para seguir sanísimo, intenta que sea de 10 a 30 minutos».

Marín recomienda esperar entre 10 y 15 minutos después de comer antes de tumbarse, aprovechar ese tiempo para recoger la cocina y facilitar la digestión, dormir con la cabeza un poco más incorporada si se es propenso al reflujo y, siempre que sea posible, hacerlo del lado izquierdo.

Porque dormir la siesta puede ser un gran aliado para recuperar energía, mejorar la concentración y levantar el ánimo. Pero, como recuerda Sara Marín, «la siesta larga diaria engorda y puede hacer que mueras antes».

