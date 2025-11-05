Suscríbete a
SALUD

Sara Marín, médica, explica por qué los hombres no tienen celulitis: «Les toca la mejor parte»

La doctora sostiene que esta condición estética no es un defecto, sino una característica propia de la biología femenina

Celulitis: causas, tratamientos, cremas y otros consejos para combatirla

Estos son los ejercicios más efectivos para prevenir la celulitis

La doctora Sara Marín
La doctora Sara Marín ABC
A.T.

A.T.

Sevilla

La celulitis ha sido durante años uno de los temas que más inseguridades genera entre las mujeres. Sin embargo, la doctora Sara Marín, conocida en Instagram como @uncafecontudoctora, ha querido desmentir algunos mitos y recordar que la celulitis no es un defecto, ... sino una característica natural del cuerpo femenino. En uno de sus últimos vídeos, la médica explica con sencillez y humor por qué los hombres casi nunca tienen celulitis y, como dice ella misma, «les toca la mejor parte».

