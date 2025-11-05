Sara Marín, médica, explica por qué los hombres no tienen celulitis: «Les toca la mejor parte»

La celulitis ha sido durante años uno de los temas que más inseguridades genera entre las mujeres. Sin embargo, la doctora Sara Marín, conocida en Instagram como @uncafecontudoctora, ha querido desmentir algunos mitos y recordar que la celulitis no es un defecto, ... sino una característica natural del cuerpo femenino. En uno de sus últimos vídeos, la médica explica con sencillez y humor por qué los hombres casi nunca tienen celulitis y, como dice ella misma, «les toca la mejor parte».

La celulitis no es un fallo, es biología femenina

Sara Marín empieza su publicación dirigiéndose a sus seguidoras: «Limoncicas!!! La celulitis no es un defecto, es parte de nosotras. Es biología, es vida, es cuerpo real».

Y es que a lo largo del vídeo, Marín explica que las diferencias anatómicas entre hombres y mujeres están en el origen de este fenómeno tan común. Con palabras claras, comenta: «¿Por qué la gran mayoría de los hombres tienen el culito así de suave y nosotras lo tenemos así?».

La respuesta está en la forma en que se estructura la piel y el tejido graso bajo ella. Según la médica, «entre la piel y el músculo tenemos una capa de grasa subcutánea. La grasa está sujeta por tabiques de tejido colístico que están hechos principalmente de colágeno».

En el caso de las mujeres, esas fibras de colágeno se disponen en vertical, lo que permite que, cuando hay un poco más de grasa o el colágeno se vuelve más blandito, esta grasa empuje hacia arriba y genere los característicos bultitos de la celulitis. En cambio, en los hombres, «las fibras de colágeno están cruzadas formando una malla mucho más firme que mantiene la grasa contenida en los huequitos y uniforme». Y por eso que, como resume Marín, «al hombre otra vez le toca la mejor parte».

El papel de las hormonas: el estrógeno y la retención de líquidos

La doctora también señala que las hormonas femeninas influyen directamente en la aparición de celulitis. «Nuestro amigo el señor estrógeno favorece que se acumule grasa en las caderas y en los muslos, hace el colágeno más blandito, sujeta menos y sube más grasa hacia arriba».

Además, añade que los estrógenos «aumentan la retención de líquido, lo que produce que el tejido se hinche y esa presión empuja también la grasa hacia arriba». Esto explica por qué muchas mujeres notan más celulitis en ciertos días del ciclo menstrual: «Cuando estamos hinchadas o en ciertos días del ciclo donde el estrógeno sube, notamos que tenemos más celulitis».

Así, lo que a menudo se interpreta como un «problema estético» no es más que una manifestación natural de la biología femenina.

La importancia de aceptar tu cuerpo

Más allá de la explicación médica, el mensaje de Sara Marín es un abrazo para todas. En el vídeo recuerda que «la celulitis no es un defecto, es una característica de la biología femenina. Tu cuerpo no está hecho mal, está hecho distinto».

Y es que para Sara Marín, conocerse no es una frase hecha, es el punto de partida de todo. Entender cómo funciona el cuerpo ayuda a mirarlo con más respeto y menos culpa: «Aprender a conocernos es el primer paso para cuidarnos como realmente necesitamos», dice. Y es cierto, ya que cuando sabes por qué pasan las cosas, dejas de ver tu cuerpo como un enemigo.

La celulitis no es algo que haya que esconder ni corregir, sino una muestra más de cómo está diseñado el cuerpo femenino. Es por eso que no se trata de luchar contra el cuerpo, sino de entenderlo y aprender a quererlo tal y como es.