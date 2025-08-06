Sara Marín, doctora: «Nunca aprietes la barriga al hacer pipí, es malo para tu vejiga»

La doctora Sara Marín explica por qué apretar la barriga al hacer pipí es malo para la vejiga

Algunas acciones cotidianas que hacemos casi sin pensar pueden ser perjudiciales para la salud. Son gestos automáticos que repetimos a diario y que, con el tiempo, pueden afectar el funcionamiento de nuestro cuerpo sin que lo notemos. Uno de ellos es la forma en la que orinamos.

Y es que apretar la barriga al hacer pis es una costumbre más común de lo que parece. Ya sea por prisa, incomodidad o simplemente por hábito, muchas personas lo hacen sin saber que están poniendo en riesgo su vejiga. La doctora Sara Marín Berbell lo explica en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, donde advierte que este gesto puede traer problemas a largo plazo: «¿Tú sabías que apretar la vejiga era malo?«

«Nunca aprietes al hacer pipí si no quieres mearte encima dentro de unos años. Acuérdate de que estás haciendo pipí, no pariendo», comienza explicando Sara Marín en su vídeo, antes de pasar a explicar las tres consecuencias que pueden producirse en el organismo. Una de ellas son las infecciones. «Tu vejiga es como un globo; si lo aprietas, se deforma, no se vacía bien y se descoordina. Y eso hace que se quede pipí estancado en tu vejiga. Y es un caldo de cultivo para todas las infecciones«, comenta.

Otra consecuencia que puede tener esta acción es la incontinencia: «Además, la vejiga es como un músculo. Al apretar los músculos de tu barriga, se acostumbran a que los ayudes. Y como todo músculo que no lo ejercites, pierde su fuerza. La vejiga se vuelve floja y te haces pipí todo el rato«, explica también la doctora.

Asimismo, Sara Marín afirma que el suelo pélvico puede debilitarse si se aprieta la barriga al hacer pis: «El suelo pélvico es como un colchoncito muscular que sujeta tus órganos; tu vejiga, tu útero y, además, tu ano. Y este es muy potente, pero si aprietas siempre la barriga para hacer pipí, al final se cansa, se debilita y no aguanta bien la presión del pipí ni de la caca, pudiendo producir escapes. Los órganos también van bajando, pudiendo producir prolapsos; es decir, que tus órganos salgan por fuera«.

En vista de todo esto, la doctora termina el vídeo diciendo que «la próxima vez, relaja la barriga y déjala que trabaje sola. Sigue un horario para ir al baño y cúmplelo; no aguantas muchísimo las ganas. Y un súper tip, que a mí me encanta, es orinar después de las relaciones sexuales, para así prevenir las infecciones de orina«.

