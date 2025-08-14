Sara Marín, doctora: «Hay que aplicar suero en la nariz cuando usamos el aire acondicionado»

En verano, los resfriados son más comunes de lo que parece. Una de las grandes causas es el uso del aire acondicionado, totalmente necesario cuando los termómetros marcan valores extremas, pero también tienen que ver los cambios bruscos de temperatura a los que nos exponemos al pasar del calor intenso de la calle a interiores muy fríos. Esta diferencia térmica puede afectar a las defensas de las vías respiratorias y facilitar que los virus se instalen.

El problema se agrava cuando el aire acondicionado reseca el ambiente y disminuye la humedad, lo que irrita la garganta y la mucosa nasal. Precisamente, a ello se ha referido la doctora Sara Marín Berbell en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram: «El otro día le dije a mi madre que estaba mala y me dijo 'claro, si es que siempre ponéis el aire a toda leche'».

La doctora Sara Marín habla sobre los resfriados como consecuencia del uso del aire acondicionado

«¿Y tú te resfrías con el aire o se te seca todo? ¿Eres más del equipo frío o calor? ¿Y tu madre te dice que te pasas con el aire?«, se lee en el texto que acompaña al citado vídeo en el que la doctora Marín habla sobre los resfriados como consecuencia del uso frecuente del aire acondicionado.

Para su explicación, esta especialista se puso una peluca verde y se valió de dos fregonas: «Imagina que yo soy tu nariz y este pelo verde es tu moco. Y en mis mucosas viven unos pelitos llamados cilios, que son como los pelos de estas fregonas. Y cuando entran virus, bacterias o polvo los atrapan y los echan hacia fuera. Pero llega el aire acondicionado, el moco se seca y los cilios se quedan fríos y sin movilidad. Y, entonces, todo el polvo, bacterias y virus entran hacia dentro y te pones malo«, expone.

Tras conocer los motivos de estos resfriados, esta doctora aportó tres consejos para no ponerse malo con el aire acondicionado. El primero es poner «un humidificador en la habitación al 40 o al 60%«; el segundo, que el aire esté »a 23 o 25 grados; lo justo para que no haya pingüinos en tu habitación«; y »por último, otra cosa muy interesante sería aplicar suero en la nariz para, así, mantener la mucosa húmeda«.

Más temas:

salud

Virus

Informaciones

Instagram