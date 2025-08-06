Los riesgos del aire acondicionado para nuestros ojos: «Hay que abrir las ventanas durante algunos momentos del día, especialmente en las primeras horas de la mañana o al atardecer»

Con el calor del verano no hay quien aguante sin encender el aire acondicionado. Es comprensible, entre las olas de calor y las temperaturas cada vez más extremas, muchas veces no queda otra que refugiarse en un espacio fresco para poder trabajar, dormir o simplemente estar a gusto. Pero lo que muchos no saben es que ese mismo frescor que nos da la vida puede estar jugando en contra de nuestros ojos.

Pasamos horas y horas en espacios cerrados con el aire a tope, ya sea en casa, en la oficina, en el coche, en tiendas o incluso en el gimnasio. Y aunque el alivio es inmediato, hay un efecto silencioso que se nota sobre todo al final del día: picor, escozor, enrojecimiento o la típica sensación de tener arenilla en los ojos. No es casualidad. Todo esto tiene nombre —síndrome del ojo seco— y está directamente relacionado con la sequedad ambiental que provoca el aire acondicionado.

¿Por qué el aire acondicionado reseca los ojos?

La clave está en la humedad. Al enfriar el aire, los sistemas de climatización también eliminan buena parte del vapor de agua del ambiente. Eso significa que el aire se vuelve más seco y, en consecuencia, nuestras lágrimas se evaporan más rápido. El resultado son ojos deshidratados, molestos y, ya si usas lentillas o tienes alguna condición ocular previa, todavía son más sensibles.

Y no se trata solo de una molestia puntual. Si se repite a diario y no tomamos medidas, puede terminar afectando a nuestra salud ocular a medio plazo.

Cómo proteger tus ojos sin renunciar al aire acondicionado

La buena noticia es que no hace falta vivir en una sauna para cuidar nuestros ojos. Basta con tener en cuenta algunos hábitos sencillos que marcan la diferencia. Estos consejos están basados en algunas recomendaciones de los especialistas de General Ópticas, que llevan años ayudando a proteger la salud visual de miles de personas.

• Evita el chorro de aire directo

Si el aire te da de lleno en la cara, tus ojos lo van a notar enseguida. Siempre que puedas, coloca el ventilador o el split apuntando hacia el techo o las paredes, no hacia ti. Y si estás en una oficina, intenta elegir un sitio que no esté justo debajo de la rejilla.

• Ventila cuando refresque

Puede parecer contradictorio, pero abrir las ventanas durante unos minutos —al amanecer o al atardecer, cuando baja la temperatura— es clave. Renovar el aire ayuda a equilibrar la humedad y a que el ambiente no se vuelva tan seco y cargado.

• Usa un humidificador o un truco casero

Un humidificador es una gran inversión para el verano (y para el invierno con la calefacción, también). Pero si no tienes uno, puedes colocar cuencos con agua en la habitación, cerca del aparato o en las esquinas. Aportan humedad al ambiente y alivian esa sensación de sequedad constante.

• No pongas el aire a 19 grados como si estuvieras en el Polo Norte

Una temperatura entre 24 y 26 grados es más que suficiente para estar bien. Además, cuanto más frío esté el ambiente, más rápido se reseca. Y lo mismo pasa con la potencia del ventilador, mejor en modo suave o intermedio que en modo turbina.

• Cuida los filtros

Los filtros sucios no solo huelen mal, también lanzan al aire partículas como polvo, polen o ácaros que pueden irritar aún más los ojos. Limpiarlos o cambiarlos regularmente mejora el aire que respiras y también protege tu vista.

• Hidrata tus ojos, igual que bebes agua

Si notas sequedad, usa lágrimas artificiales sin conservantes. Las hay muy suaves y puedes aplicarlas varias veces al día. También ayuda parpadear más a menudo, cerrar los ojos unos segundos o simplemente mirar por la ventana de vez en cuando. La famosa regla 20-20-20 (cada 20 minutos, mirar 20 segundos a algo que esté a 20 pies de distancia—6 metros—) también funciona.

• Cuida tu alimentación

Beber mucha agua es básico, pero también lo es incluir alimentos ricos en vitaminas A y C, antioxidantes y Omega 3 (pescado azul, nueces, verduras de hoja verde…). Todo eso también se nota en la salud ocular.

