Profesionales del Virgen Macarena y Cabimer investigan células determinantes en el avance del cáncer de mama metastásico

Estas células mieloides supresoras son utilizadas por el tumor para silenciar la respuesta inmunitaria y promover su expansión

Una paciente es sometida a una mamografía
Una paciente es sometida a una mamografía ABC

S. S.

Varios profesionales del Hospital Virgen Macarena y del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa de Sevilla (Cabimer) están desarrollando un proyecto de investigación conjunto que persigue determinar el papel de las células mieloides supresoras en el cáncer de mama metastásico ... y analizar su mecanismo molecular con el objetivo de desarrollar nuevas estrategias terapéuticas inmunológicas que mejoren el pronóstico y la calidad de vida de las pacientes.

