Profesionales del Virgen Macarena y Cabimer investigan células determinantes en el avance del cáncer de mama metastásico

Varios profesionales del Hospital Virgen Macarena y del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa de Sevilla (Cabimer) están desarrollando un proyecto de investigación conjunto que persigue determinar el papel de las células mieloides supresoras en el cáncer de mama metastásico ... y analizar su mecanismo molecular con el objetivo de desarrollar nuevas estrategias terapéuticas inmunológicas que mejoren el pronóstico y la calidad de vida de las pacientes.

La información obtenida a partir de la investigación 'Caracterización multiómica de las células supresoras de origen mieloide en cáncer de mama avanzado' permitirá generar biomarcadores que ayuden a estratificar a las pacientes según sus niveles y tipos funcionales de células mieloides supresoras y predecir su respuesta a los tratamientos. A partir de esta información, se podrá abrir la puerta a un enfoque más personalizado, en el que las pacientes puedan recibir terapias adaptadas a su perfil inmunológico específico.

Cabe recordar que el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial. Las tasas de supervivencia han mejorado significativamente cuando el diagnóstico se realiza en etapas tempranas, pero con fases avanzadas el pronóstico empeora de manera drástica. No en vano, cuando el cáncer alcanza un estado metastásico, la tasa de supervivencia a cinco años cae al 32%, y los tratamientos actuales solo logran controlar temporalmente la enfermedad, sin ofrecer una cura definitiva.

Y es que en esta etapa crítica de la enfermedad, el tumor ha adquirido la capacidad de evadir al sistema inmunológico, lo que le permite sobrevivir, diseminarse y resistir a los tratamientos convencionales. Una de las piezas clave en este proceso es una población de células inmunológicas llamadas células mieloides supresoras (MDSCs). Estas células, que en condiciones normales pueden ser protectoras regulando la inflamación, son utilizadas por el tumor para silenciar la respuesta inmunitaria y promover su expansión.

Este proyecto de investigación se construye sobre una colaboración estratégica entre dos grupos de investigación líderes en sus respectivos campos: el grupo 'Translational Research in Cancer Immunology and Immunotherapy', dirigido por el jefe de Servicio de Oncología del Hospital Virgen Macarena, Luis de la Cruz, y el grupo 'Metabolic Regulation and Signaling in Cancer', liderado por Patricia Altea en Cabimer.

Ambos equipos ya trabajan conjuntamente en otras iniciativas de vanguardia, como el desarrollo de organoides derivados de pacientes para cáncer de mama, una herramienta innovadora que permite evaluar terapias en condiciones altamente representativas del entorno tumoral real. Esta colaboración ya ha demostrado su viabilidad científica, técnica y ética. Desde 2024, existe un circuito operativo de recogida de muestras tumorales respaldado por los correspondientes protocolos clínicos y de bioseguridad aprobados. Además, el grupo de Cabimer aporta una infraestructura avanzada para realizar estudios metabolómicos complejos mediante cromatografía líquida/gaseosa acoplada a espectrometría de masas, esenciales para caracterizar el metabolismo de las células tumorales e inmunosupresoras.

El proyecto cuenta también con el apoyo de una red de colaboración de oncólogos, bioquímicos clínicos, patólogos y radiólogos del Hospital Virgen Macarena y el Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía.