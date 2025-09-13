Pablo Ojeda, nutricionista, sobre cuál es el mejor desayuno para los niños: «Si le das un tazón de cereales por la mañana, al mediodía le va a dar una hipoglucemia»

El inicio del día es clave para el rendimiento físico y mental de los más pequeños. Sin embargo, muchas familias siguen cayendo en la trampa de los desayunos rápidos y azucarados, creyendo que un tazón de cereales es suficiente para que sus hijos tengan energía en el colegio. El nutricionista sevillano Pablo Ojeda, colaborador habitual en medios de comunicación, ha abordado este tema en el programa de radio Las Mañanas de Kiss (Kiss FM), donde ha compartido recomendaciones muy claras sobre cómo debería ser el desayuno infantil y qué errores conviene evitar.

El impacto de un desayuno azucarado en los niños

Ojeda lo explica de manera sencilla: «Si a un niño le das un bol de cereales con azúcar a primera hora, a media mañana sufrirá una bajada de glucosa». Esa hipoglucemia reactiva provoca cansancio, hambre repentina y la necesidad de recurrir a alimentos poco saludables para recuperar energía. Es decir, lo que parece un desayuno rápido y práctico, en realidad puede condicionar negativamente la capacidad de concentración y el comportamiento en clase.

La clave, según el especialista, está en ofrecer desayunos que garanticen saciedad y estabilidad energética. En lugar de un chute de azúcar de absorción rápida, el cuerpo de los niños necesita nutrientes que se liberen de manera gradual y les permitan llegar con vitalidad hasta la comida.

¿Qué desayunos recomienda Pablo Ojeda?

El nutricionista propone opciones más completas y equilibradas, muy alejadas de los productos ultraprocesados que suelen protagonizar el desayuno infantil. Entre sus recomendaciones destacan:

Un bocadillo saludable: mejor con pan integral y rellenos ricos en proteínas, como pavo, atún, queso fresco o incluso un poco de tortilla.

Fruta fresca: fuente de fibra, vitaminas y azúcares naturales de absorción más lenta.

Frutos secos: almendras, pistachos, anacardos o avellanas, siempre en su versión natural y sin sal añadid.

Lácteos de calidad: yogur natural, leche o kéfir, que aportan calcio y proteínas para el desarrollo infantil.

Estas alternativas no solo sacian más, sino que también favorecen la memoria, la concentración y el correcto desarrollo cognitivo. Ojeda insiste en que «los padres no deben tener miedo a incluir grasas saludables en la dieta de sus hijos, ya que son fundamentales para el cerebro».

Brainfood: la alimentación que nutre el cerebro

El experto habló también de un concepto clave: el «brainfood» o alimentación neurosaludable. Se trata de una manera de comer orientada a mejorar el rendimiento cerebral y el desarrollo cognitivo de los niños. Alimentos como el aguacate, los frutos secos o el pescado azul son auténticos aliados de la memoria y la concentración, cualidades imprescindibles en la etapa escolar.

En este sentido, Ojeda subraya que «lo que los niños comen hoy se reflejará en su desarrollo de mañana». Una buena base nutricional en la infancia no solo previene enfermedades como la obesidad o la diabetes, sino que también sienta las bases de unos hábitos saludables duraderos.

La obesidad infantil, un reto urgente

El nutricionista aprovechó su intervención para recordar que la obesidad infantil sigue siendo un problema de gran magnitud en España y en otros países. La vuelta al cole, señaló, es una oportunidad ideal para instaurar rutinas más sanas, enseñar a los niños a comer de forma consciente e incluso involucrarlos en la cocina. De hecho, citó como ejemplo un experimento realizado en Japón donde, al fomentar la participación de los pequeños en la preparación de los alimentos, se redujeron notablemente las cifras de obesidad.

Y es que para Ojeda, el desayuno de los niños debe ser completo, equilibrado y nutritivo, no simplemente rápido y azucarado. «Un bocadillo, una pieza de fruta y un puñado de frutos secos son más beneficiosos que un tazón de cereales procesados». Además, incluir grasas saludables y lácteos de calidad ayuda a mejorar el aprendizaje y la memoria, al tiempo que contribuye a un crecimiento sano.

Así que es importante tener muy presente que lo que los niños desayunan cada mañana no es solo una cuestión de nutrición, sino también de salud futura y rendimiento escolar. Los padres tienen en sus manos la posibilidad de marcar la diferencia con pequeños cambios que generan un gran impacto en el bienestar de sus hijos.