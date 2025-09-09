Pablo Ojeda, nutricionista: «Que el pan que compras sea marrón no significa que sea saludable, muchos panes integrales juegan a disfrazarse de saludables»

El pan es, sin duda, uno de los alimentos más presentes en la dieta de los españoles. Lo consumimos a diario, en desayunos, comidas y cenas, y suele ocupar un lugar destacado en la cesta de la compra. Pero ¿es realmente tan saludable el pan integral que vemos en el supermercado? El nutricionista Pablo Ojeda advierte que no siempre. A través de su cuenta de TikTok (@pabloojedaj82), ha subido recientemente un vídeo en el que habla sobre los panes integrales y su supuesta saludabilidad.

«Que tu pan sea marrón no significa que sea saludable… muchos panes de supermercado que parecen sanos están llenos de ingredientes que nunca deberían estar en un pan», explica en el vídeo, que forma parte de su serie 'Falsos sanos que nos inflaman'.

#pansaludable #alimentacionsaludable #harinasrefinadas #panartesanal ♬ sonido original - pabloojedaj @pabloojedaj82 🚨 ¡Alerta panes “integrales”! 🚨 Que tu pan sea marrón NO significa que sea saludable… y hoy te lo demuestro. Muchos panes de supermercado que parecen sanos están llenos de ingredientes que nunca deberían estar en un pan, tal y como te cuento en el video. 📉 El resultado: un pan disfrazado de integral, pero nutricionalmente pobre, con menos fibra, menos vitaminas y más inflamación silenciosa. ⚡️ Este es el segundo capítulo de mi serie “Falsos sanos que nos inflaman”. La próxima vez que cojas un pan en el súper… revisa bien la etiqueta antes de creer que es “integral”. 📌 Guarda este reel para cuando vayas a comprar pan. #panintegral

El engaño del pan integral en el supermercado

Ojeda recuerda que el color oscuro del pan suele llevar a error. Muchos consumidores creen que un pan marrón o con la palabra «integral» en el envase es automáticamente más sano, pero la realidad cambia cuando se revisan los ingredientes.

Según detalla, en la mayoría de estos panes lo primero que aparece en la etiqueta no es harina integral, sino harinas refinadas. A esto se suman caramelo o colorantes para dar el tono oscuro, además de azúcares, aceite de palma o mezclas de multicereales que, en lugar de aportar calidad nutricional, disfrazan un producto pobre.

«Muchos panes integrales de supermercado juegan a disfrazarse de saludables, pero en realidad tienen harinas refinadas como primer ingrediente, caramelo, colorante, multicereales, azúcar y aceite de palma», recalca el nutricionista.

Menos fibra y más aditivos

El problema no se limita al marketing. Cuando un grano se refina, pierde casi toda su fibra y buena parte de las vitaminas y minerales. El resultado es un pan con menos valor nutricional, que puede contribuir a la llamada inflamación silenciosa.

Además, incluso algunos panes que se venden como «100% integral» pueden ser engañosos, ya que no siempre contienen el grano entero con salvado y germen, y suelen incluir azúcares ocultos, emulgentes como el E-471 o conservantes como el E-202.

«Cuando refinan el grano le quitan casi toda la fibra y gran parte de las vitaminas. Resultado, un pan que parece sano pero es nutricionalmente pobre», explica Ojeda.

Cómo reconocer un buen pan integral

La recomendación del experto es mirar siempre la etiqueta. Un pan verdaderamente integral debería llevar muy pocos ingredientes: harina 100% integral, agua, levadura y sal. Si la lista incluye azúcares, aceites o aditivos, es mejor dejarlo en la estantería.

Por tanto, el consejo de Pablo Ojeda es que no te fíes solo del aspecto o del nombre del producto. Que el pan sea marrón no garantiza que sea integral ni que aporte los beneficios que asociamos a este alimento. La clave está en leer los ingredientes y elegir las opciones más sencillas y sin añadidos innecesarios.

