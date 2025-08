El nutricionista Alberto Zamora advierte de los alimentos prohibidos en la playa (y que casi todo el mundo lleva): «La tortilla debe estar muy cuajada»

Con la llegada del verano, muchos aprovechan los días de sol para ir a la playa y llevarse la comida preparada desde casa. Bocadillos, tortillas, ensaladas de pasta o filetes empanados forman parte del menú clásico playero. Sin embargo, no todos estos alimentos son ... seguros si no se manipulan bien. Así lo ha explicado recientemente el nutricionista Alberto Zamora, conocido como Nutrimán, en el programa 'Y ahora Sonsoles', donde insistió en la importancia de evitar ciertos alimentos si no se pueden conservar en frío.

#QueVer #TeleenTikTok ♬ sonido original - Yahorasonsoles @yahorasonsoles 🍉Nutriman nos advierte de los alimentos más peligrosos para llevar a la playa: "El calor es un acelerador del crecimiento de microrganismos".📲 Al completo en la web de #YahoraSonsoles . \\\\\\\\\\ 📺 #YASVerano todas las tardes con Pepa Romero en Antena 3 a partir de las 17:00h. 👉 WhatsApp del programa en la descripción del perfil. #YAS La tortilla, solo si está bien cuajada Uno de los ejemplos más destacados fue la tortilla de patatas, un clásico en las comidas playeras. Zamora fue bastante claro: «La tortilla debe estar muy cuajada porque si está poco hecha puede favorecer el crecimiento de salmonela». La bacteria se desarrolla fácilmente en huevos poco cocinados, por lo que la recomendación es clara: si vas a llevar tortilla, asegúrate de que esté bien hecha y mantenla siempre refrigerada hasta el momento de consumirla. Ojo con la ensalada de pasta, arroz y los filetes empanados Nutrimán también advirtió sobre las ensaladas de arroz o pasta, que suelen parecer opciones frescas y ligeras, pero que pueden ser peligrosas si no se conservan bien. «Estos platos pueden contener bacterias como el Bacillus cereus, con lo cual cuidado con esto y si lo llevamos, siempre en la nevera», explicó. Además, destacó el riesgo que suponen los filetes de pollo empanados en bocadillos: «Es muy típico llevarlos a la playa, sobre todo cuando somos jóvenes, pero cuidado porque corres el riesgo de que crezcan bacterias y de que al final tengamos un sustito». Por eso, el consejo es claro del nutricionista todo alimento que contenga huevo, carne, arroz o pasta cocinada debe estar siempre refrigerado hasta el momento de consumirlo. Alimentos seguros para la playa Pero no todo son prohibiciones. Nutrimán también propuso varias opciones seguras que sí se pueden disfrutar sin complicaciones. Por ejemplo, la fruta entera, sin pelar, ya que su piel actúa como barrera protectora. También mencionó el gazpacho, con una recomendación interesante: «Gazpacho bien fresquito, mejor —fíjate lo que voy a decir—, si lo compramos a hacerlo porque el que compramos muchas veces viene pasteurizado, es decir que ha matado esas bacterias. Lo metemos en la nevera y aguanta mucho más». Y si optamos por productos en lata, conviene tener en cuenta esta diferencia clave: «Las conservas, no semiconservas. Esto se puede llevar perfectamente y te lo puedes comer. Ojo, no estoy hablando ni de anchoas ni de boquerón, estoy hablando de conserva que no necesita frío». Y es que la playa es un entorno en el que el calor y el tiempo juegan en contra de la seguridad alimentaria. Por eso, Nutrimán insistió en algo fundamental: si no se puede mantener la cadena de frío, es mejor no jugársela con ciertos alimentos. Una buena nevera con hielo o acumuladores de frío y consumir la comida en las primeras horas del día pueden marcar la diferencia entre disfrutar y tener un susto.

