Muere de leucemia la traumatóloga del Virgen Macarena de Sevilla que pidió en Instagram una donación de médula

Marta Vecino, especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatogía del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, ha muerto a la edad de 40 años a causa de una leucemia que le diagnosticaron el pasado mes de septiembre. Esta joven doctora y madre de dos hijos, muy querida y valorada en el centro sanitario, luchó durante más de seis meses con una enfermedad que ha acabado finalmente con su vida. Sus compañeros del hospital sevillano se han mostrado consternados con la noticia y han expresado sus condolencias a través de las redes sociales. La dirección del Macarena también lo ha hecho a través de su cuenta en Facebook.

A Marta le diagnosticaron su leucemia el pasado 12 de septiembre y sufrió desde ese día un calvario de tratamientos y largos ingresos hospitalarios (el primero, de un mes; el segundo de 35 días) del que sólo un trasplante de médula de un donante compatible podía haberla salvado. «Mi tipo de leucemia es un poco rara y peor que las más frecuentes. Si pudiéramos decir que existe una leucemia buena, la que yo tengo es la mala, de modo que la enfermedad va muy rápido, más rápido de lo normal», comentaba a ABC a finales del pasado año, tras grabar un vídeo, que se hizo viral, pidiendo donantes de médula no sólo para ella sino para todos los enfermos de leucemia.

Marta contaba a ABC que nunca había sido muy amiga de las redes sociales -y menos aún de exponerse públicamente- y que se había visto obligada, a raíz de su enfermedad, a abrir una cuenta en Instagram para volcar ese vídeo de 75 segundos donde aparecía con la cabeza completamente rapada . En él, con la ayuda inestimable de ATMOS (Asociación de Trasplantes de Médula Ósea de Sevilla), explicaba brevemente su patología y pedía donaciones de médula «no sólo para mí sino para todos los pacientes con leucemia que estén en una situación parecida a la mía. Podría ser cualquiera, tu hermano, tu hijo, tu padre, tu madre«. Ella no encontró ninguna compatible dentro de su familia y necesitaba encontrar una fuera de ella de forma urgente para poder seguir viviendo y criando a sus dos hijos.

Marta estaba casada con un técnico de laboratorio del centro sanitario sevillano y tenía una niña de 3 años y un niño de 1. «Ella iba a entrar en el colegio y él en la guardería, justo cuando me hice los análisis y me dieron el diagnóstico«, contaba a ABC hace tres meses.

El mismo día del diagnóstico la ingresaron en «su» hospital, en el que ha pasó de médica a enferma y donde finalmente ha fallecido. «Por mi formación, aunque no sea hematóloga, sé muchas más cosas sobre esta enfermedad que un paciente normal y sé también a donde conducen determinados síntomas. Me gustaría quizá saber menos porque esto no juega mucho a mi favor, aunque trato de mantener la calma y confiar en mis colegas sabiendo que ellos van a hacer todo lo que puedan para ayudarme«, contaba a ABC el pasado mes de diciembre.

Una de las cosas buenas que tuvo Marta para afrontar toda su enfermedad, aparte de sus compañeros del hospital, fue su familia. «Es un lío tremendo que te pase esto porque de la noche a la mañana tienes que buscar a alguien que se ocupe de tus hijos y alguien que esté contigo, pero tengo la suerte de que tengo una familia. Imagino qué terrible puede ser esto si no la tienes«, contaba a ABC. Descanse en paz.