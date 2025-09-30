Miguel Saldaña, cirujano: «La ropa de cirujano nunca es blanca porque...»

¿Alguna vez te has preguntado por qué la ropa de cirujano nunca es blanca y siempre la vemos en tonos verdes o azules? Aunque pueda parecer un detalle sin importancia, el color del uniforme quirúrgico tiene una razón médica y psicológica de gran peso. El doctor Miguel Saldaña, cirujano y creador de contenido en TikTok bajo la cuenta @drmiguelsaldana, lo ha explicado recientemente en uno de sus vídeos que ha generado bastantes reacciones.

Y es que durante mucho tiempo, el blanco ha sido el color asociado con la medicina: batas impecables, sensación de limpieza y pureza. Sin embargo, en el entorno quirúrgico ocurre todo lo contrario. Tal como explica el doctor Saldaña, «la ropa blanca tiene dos inconvenientes: refleja mucho, creando excesiva luminosidad, y además la sangre se nota muchísimo cuando salpica sobre la tela».

Esto significa que, en un quirófano donde la concentración debe ser absoluta, el blanco no solo genera un entorno incómodo por el exceso de brillo, sino que también puede resultar perturbador al evidenciar de forma muy marcada las manchas de sangre.

Verde y azul, colores que aportan calma y concentración

El cirujano detalla que la elección de los tonos verde o azul no es casualidad. Estos colores tienen un efecto relajante que ayuda a crear un ambiente más tranquilo dentro de la sala de operaciones. A nivel psicológico, el verde y el azul contrarrestan la intensidad del color rojo de la sangre, lo que reduce la fatiga visual del equipo médico.

Además, cuando se produce alguna salpicadura, «se nota menos» en la tela, lo que evita distracciones innecesarias durante procedimientos que pueden durar horas y donde cada segundo de concentración es vital.

Puede parecer un tema menor, pero este simple cambio de color en la ropa de quirófano representa un avance significativo en la medicina moderna. No se trata únicamente de estética, sino de mejorar las condiciones de trabajo del personal médico y, por ende, la seguridad de los pacientes.

De hecho, diversos estudios respaldan lo que menciona el especialista. Y no solo de cara al paciente, sino que el uso de colores fríos en quirófano ayuda a disminuir el cansancio visual y a mantener la mente enfocada en los tejidos y órganos que se están interviniendo. Además, aunque con el color blanco se aprecie en mayor medida, el contraste entre los tonos azulados o verdosos de la indumentaria y el rojo de la sangre facilita la percepción de detalles durante la cirugía.

Todo esto muestra que muchas decisiones en medicina tienen una razón de ser y no son simples costumbres. En este sentido, el doctor Miguel Saldaña logra con sus vídeos acercar estos conocimientos al público general, creando curiosidad y educación sobre aspectos de la medicina que muchas veces pasan desapercibidos.

