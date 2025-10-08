Miguel Saldaña, cirujano plástico: «En los quirófanos hace frío para que los médicos no suden»

Si alguna vez has estado en un quirófano —ya sea como paciente o acompañando a alguien— seguramente notaste lo mismo que todos: hace mucho frío. No es casualidad ni una cuestión de gustos del personal médico. Detrás de esa sensación helada hay razones muy ... concretas, relacionadas con la seguridad y la eficiencia dentro de la sala de operaciones.

El cirujano plástico Miguel Saldaña, conocido en TikTok como @drmiguelsaldana, lo explicó de manera sencilla en uno de sus últimos vídeos: «En los quirófanos hace frío por dos motivos. Primero, para evitar la proliferación de gérmenes, y segundo, para que los cirujanos no suden». Puede parecer una explicación sencilla, pero en realidad resume muy bien la lógica con la que se diseñan los quirófanos.

Un ambiente controlado para evitar infecciones

El primer motivo tiene que ver con el control de las bacterias. En temperaturas altas, los microorganismos tienden a reproducirse más rápido. Por eso, mantener el quirófano a una temperatura más baja —por lo general entre 18 y 20 grados— ayuda a reducir el riesgo de infecciones. Es una medida de prevención clave, ya que el frío se convierte, literalmente, en una capa adicional de protección para el paciente.

Además de la temperatura, los quirófanos cuentan con sistemas de ventilación que filtran y renuevan el aire de forma constante, generando una presión positiva que impide la entrada de partículas desde el exterior. Todo está pensado para que el entorno sea lo más aséptico posible.

El confort del cirujano también importa

El segundo motivo que menciona Saldaña tiene que ver con algo mucho más humano: el bienestar del equipo médico. Durante una cirugía, especialmente las que duran varias horas, el calor puede convertirse en un verdadero enemigo. Los cirujanos trabajan bajo luces potentes que elevan la temperatura y, si sudan, ese sudor podría caer en el campo quirúrgico, poniendo en riesgo la esterilidad del procedimiento.

Por eso, mantener el ambiente fresco ayuda a que el cirujano se concentre y trabaje con mayor precisión. En una operación, cada movimiento cuenta, y cualquier distracción o incomodidad puede marcar la diferencia.

¿Y los pacientes?

Aunque el quirófano esté frío, los pacientes no quedan expuestos a esa sensación. Normalmente se cubren con sábanas estériles o mantas térmicas, y en cirugías largas se utilizan sistemas que ayudan a conservar la temperatura corporal. Además, la mayor parte del tiempo están bajo anestesia, por lo que el frío no es un problema.

En las áreas de preparación y recuperación, el ambiente suele ser más cálido para que el cambio de temperatura no resulte brusco. Todo forma parte de un protocolo cuidadosamente diseñado para que la experiencia sea segura y lo más cómoda posible.

En definitiva, ese ambiente frío que a muchos les llama la atención no es un capricho, sino una medida necesaria para que todo funcione bien. El quirófano es un espacio donde cada detalle cuenta, y la temperatura es uno de ellos. Gracias a ese control del ambiente, los médicos pueden trabajar con precisión y los pacientes están más protegidos. Así que, la próxima vez que escuches que en los quirófanos hace frío, ya sabrás que es por una buena razón.