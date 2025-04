María Elisa Cordero, nueva directora médica del hospital Virgen del Rocío de Sevilla

María Elisa Cordero Matía es la nueva directora médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Con estudios en la Universidad de Sevilla, de la que es profesora titular vinculada del Departamento de Medicina, es médico especialista en el Servicio de Enfermedades Infecciosas de dicho hospital.

Doctora en Medicina y Cirugía, en su trayectoria ha obtenido numerosos reconocimientos tanto académicos como profesionales. Así, obtuvo el Premio Extraordinario de la Licenciatura, el Tercer Premio Nacional de Terminación de Estudios Universitarios del Ministerio de Educación y Ciencia, y los premios universitarios sevillanos Real Maestranza de Caballería y Ayuntamiento de Sevilla.

En 1999, obtuvo la calificación 'cum laude' con su Tesis Doctoral titulada ´Neumonías bacterianas graves de adquisición comunitaria en pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Factores asociados a la mortalidad y desarrollo de un sistema pronóstico', por la que recibió el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Sevilla.

María Elisa Cordero fue la ganadora del Premio Sanitas 2000, auspiciado por los ministerios de Sanidad y Educación y coordinado por el Consejo Nacional de Especialidades Médicas, tras haber obtenido la mejor formación de postgrado en el conjunto de España en su promoción de especialistas en formación.

En 2015 accedió a la Jefatura de Estudios del Hospital Universitario Virgen del Rocío, encargada de la docencia de todos los Especialistas Internos Residentes del centro. Ese mismo año recibió la Medalla de Andalucía, la máxima condecoración que otorga el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por su trayectoria y contribución a la sanidad andaluza.

La Dra. Cordero está acreditada con nivel excelente por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía y como profesora titular vinculada desde 2014. Obtuvo el Premio convocatoria 'Retención de Talento' de la Universidad de Sevilla y desde 2019 es profesora titular vinculada de la Universidad de Sevilla, habiendo sido distinguida como Médico Ilustre Docente por el Real Colegio de Médicos de Sevilla en 2023. Desde 2022 y hasta su nombramiento como directora médica ha sido Vicedecana de Investigación y Doctorado de la Facultad de Medicina.

En su faceta científica, es investigadora responsable del Grupo de Infecciones Víricas y en Pacientes Inmunodeprimidos y coordinadora de Área de Enfermedades Infecciosas y Sistema Inmune del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS). Elisa Cordero cuenta con más de 180 publicaciones en revistas especializadas y más de 5.000 citas bibliográficas acumuladas en su campo habiendo liderado más de 20 proyectos de investigación financiados en convocatorias competitivas.

Destacan entre sus contribuciones científicas tres áreas de vanguardia: la reducción de la incidencia y morbilidad relacionada con la infección por citomegalovirus en receptores de trasplantes, la reducción del impacto de las infecciones respiratorias en pacientes inmunodeprimidos y la optimización del tratamiento de infecciones prevalentes por bacterias resistentes

Ha sido Presidenta del Grupo de Estudio de Infecciones en Trasplante (GESITRA) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica hasta 2014 y miembro de la junta directiva del European Study Group of Immunocompromised Hosts de la European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases hasta abril de 2025, de la que es Honorary Fellow.