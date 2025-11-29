Suscríbete a
La importancia de la asistencia en enfermos de ELA: «He vuelto a sentir cómo era yo»

Un proyecto de ELA Andalucía reafirma la mejora física y anímica de los pacientes con personal ayudante

Reunión de pacientes y familiares de ELA Andalucía en la presentación de los resultados del proyecto
Reunión de pacientes y familiares de ELA Andalucía en la presentación de los resultados del proyecto ABC
Jaime Parejo

Jaime Parejo

Vivir con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es ir asumiendo que paulatinamente tu cuerpo va a dejar de responderte como tú desearas, que la cuesta de bajada en salud no tiene por qué estar asociada a una cuesta abajo en actitud. La mayoría de pacientes ... de ELA, que abanderan una lucha por darle visibilidad a la enfermedad para que los gobiernos no hagan la vista gorda, acogen como agua de mayo iniciativas como la llevada a cabo por ELA Andalucía con el proyecto piloto 'Asistente Personal para personas con ELA', un programa que durante ocho meses mejora notablemente la autonomía y la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares.

