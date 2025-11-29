La importancia de la asistencia en enfermos de ELA: «He vuelto a sentir cómo era yo»

Vivir con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es ir asumiendo que paulatinamente tu cuerpo va a dejar de responderte como tú desearas, que la cuesta de bajada en salud no tiene por qué estar asociada a una cuesta abajo en actitud. La mayoría de pacientes ... de ELA, que abanderan una lucha por darle visibilidad a la enfermedad para que los gobiernos no hagan la vista gorda, acogen como agua de mayo iniciativas como la llevada a cabo por ELA Andalucía con el proyecto piloto 'Asistente Personal para personas con ELA', un programa que durante ocho meses mejora notablemente la autonomía y la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares.

Los datos de este proyecto, financiado con fondos Next Generation, y llevado a cabo entre los meses de marzo y octubre de 2025, reflejan que los 10 pacientes de la provincia de Sevilla (41 en Andalucía) que finalizaron el mismo han podido mantener la condición física, a pesar del avance natural de esta enfermedad. Pero el verdadero hito de este proyecto está en el aumento del 96% en las relaciones sociales, reforzando la presencia activa de las personas con ELA en su círculo social y comunitario, además de la importancia del acompañamiento para evitar el aislamiento.

«A mí me ha ayudado un montón. Ha sido un regalo para los enfermos de ELA. Al principio de la enfermedad lo pasé muy mal, pero luego te entra la resiliencia y aceptas tu vida, pero claro, quieres seguir siendo lo que eras, seguir realizando tus actividades, entrando y saliendo, recibiendo amigos… Tener a mi asistente personal estos ocho meses a mí me ha dado vida, me ha dado alegría, independencia, mucha seguridad de poder decidir sin depender de mi familia», reconoce María Luisa Pérez, paciente de ELA de 54 años.

María Luisa Pérez , en el patio de su casa en Sevilla V. Rodríguez

Y es que estos asistentes personales contribuyen a una mayor independencia y a darle un respiro a una familia que se desvive, pero que también necesita un respiro en sus compromisos. El proyecto ha favorecido dinámicas familiares más equilibradas, recuperando los roles afectivos y naturales dentro del hogar. «Ha sido un regalo. Gracias a la Asociación ELA y a este proyecto me he vuelto a sentir otra vez como era yo, sin necesidad de estar cuadrando horarios con mis hijos y con mi marido», señala María Luisa, que reconoce con el alma encogida que al único sitio al que no ha ido en este período es al colegio Tartessos, lugar en el que trabajaba como profesora de educación infantil: «es que me emociono mucho cuando veo a mis niños», lamenta.

«El único sitio al que no he podido volver es al colegio donde trabajaba; me emociono mucho cuando veo a mis niños» María Luisa Pérez Enferma de ELA de 54 años

Compromiso con la ELA

ELA Andalucía aprovecha esta experiencia piloto para pedir que se consolide y amplíe la asistencia personal en Andalucía como un recurso estable dentro de la Ley de Dependencia. «Hasta que me quede amarrada a una máquina que Dios quiera que tarde mucho, tengo ganas de vivir, de hacer cosas, y este tipo de proyectos ayudan mucho a eso. Quiero disfrutar de un tiempo de madre con mis hijos, no de asistencia, que ellos se que lo hacen de corazón», sentencia una María Luisa que es consciente de lo que tiene, pero también de cómo vivirlo. «Esto es una enfermedad que va a peor, sé que no voy a mejorar, pero el tiempo que tenga lo afronto con ilusión y ganas de hacer cosas. Tuve mucha suerte porque me tocó una chica muy alegre, que no me miraba con pena ni como una persona enferma, sino todo lo contrario. Me hacía sentirme bien, me complementaba y eso es muy enriquecedor», agradece.

«Sé que es una enfermedad que va a peor y que no mejora, pero el tiempo que tenga lo afronto con ilusión y ganas de hacer cosas» María Luis Pérez Enferma de ELA de 54 años

También muestra su gratitud Carlos Barrera, enfermo de ELA desde hace tres años y que con 69 años agradece la impagable labor de su asistente personal. «Ha sido muy buena experiencia porque además nos hace falta una persona que esté con nosotros unas cuantas horas al día para seguir más o menos haciendo lo que hacíamos antes de la enfermedad», comenta este antiguo representante al que la enfermedad ya le dificulta el habla.

«Nos hace falta una persona que esté con nosotros y nos permita hacer más o menos lo que hacíamos antes de la enfermedad» Carlos Barrera Enfermo de ELA de 69 años

A sus 69 años, Carlos mantiene sus ganas intactas de vivir, y busca que este tipo de noticias contribuyan a que las ayudas a este colectivo de enfermos, que aumenta aproximadamente en tres por día, según los datos de la Sociedad Española de Neurología. «Espero que se extiendan este tipo de proyectos, tanto a nivel Andalucía como en España, ya que hace falta que se cumpla la ley -ley ELA- que se aprobó en octubre del año pasado», reclama Carlos.