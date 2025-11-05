El Hospital de Valme de Sevilla, referente en la atención integral de enfermedades autoinmunes

El Hospital Universitario Virgen de Valme sigue consolidado como referente del abordaje integral de enfermedades autoinmunes gracias a la implantación de su Modelo de Atención Integral a Pacientes con Enfermedades Inmunomediadas (IMID Valme). Este proyecto permite a los pacientes que sufren estas dolencias ... dejar de deambular por varias especialidades, desterrando así la burocracia administrativa para cada especialidad y sus pruebas y, por ende, agilizar los tiempos de respuesta con diagnósticos y terapias precoces.

El modo de proceder de este modelo IMID que se lleva a cabo en Valme con las enfermedades autoinmunes propicia que los especialistas que deben atenderlas se coordinen para el abordaje conjunto de estas enfermedades, con el resultado de una mejor eficiencia y calidad asistencial para el paciente. Estas enfermedades inmunomediadas corresponden a dolencias crónicas caracterizadas por la alteración del sistema inmunológico y la inflamación sistémica, entre las que se encuentran la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, el lupus, la psoriasis, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Se trata de unas patologías graves y de origen desconocido que suelen afectar a adultos jóvenes y que condicionan la calidad de vida de los pacientes, hasta el punto de que la existencia de una de ellas puede originar otra del mismo grupo. Este tipo de patologías afectan al 6,4% de la población en España, por lo que la equivalencia da como resultado a más de 2,5 millones de personas que las sufren.

El modelo instaurado desde el año 2021 por el hospital Virgen de Valme sitúa al paciente como centro del proceso asistencial, coordinando a todas las especialidades médicas y de enfermería implicadas en su tratamiento bajo un mismo enfoque clínico y coordinado. La directora gerente del Área Sanitaria Sur de Sevilla, Inmaculada Vázquez, destaca «la relevancia de este modelo asistencial como herramienta para ofrecer una atención más eficiente, integrada y humana». La jefa del Servicio de Reumatología, María Luisa Velloso, subraya que estas enfermedades suponen un importante reto asistencial debido a su cronicidad, heterogeneidad y a la frecuente coexistencia de enfermedades relacionadas entre sí en un mismo individuo.

Sinergia entre especialidades

Este proyecto ha sido presentado recientemente en una jornada celebrada en el propio centro, donde participaron especialistas de Reumatología, Dermatología, Oftalmología, Digestivo, Medicina Interna, Pediatría y Farmacia. En ella se ahondó en la importancia de la coordinación entre estos servicios y la individualización del seguimiento. Un único seguimiento permite controlar mejor la evolución de cada paciente y una mejora en su pronóstico.

Los profesionales implicados en este modelo destacan que, además de constatar la eficiencia y calidad asistencial con respuestas ágiles, «este modelo tiene como valor añadido su impacto en la docencia pre y postgrado con la rotación de residentes por estas consultas basadas en esta iniciativa pionera». También deriva en una repercusión positiva en investigación gracias a la motivación de los profesionales implicados que generan proyectos de investigación relacionados, TFGs y tesis doctorales.

Cabe recordar que este modelo asistencial IMID Valme se inició en 2021 bajo el impulso del servicio de Reumatología, y ha ido evolucionando hasta un modelo plenamente implementado y enriquecido con las aportaciones de los últimos años. M.ª Luisa Velloso señala que «la coordinación entre especialistas, la creación de circuitos asistenciales más eficientes y la evaluación de resultados en salud nos permite monitorizar de forma constante la evolución de este proyecto y caminar hacia una mejora continua en la atención del paciente».

Este proyecto también resulta beneficioso para los pacientes del Área Sanitaria Sur de Sevilla, que abarca una población muy extensa y con una gran dispersión geográfica. El hecho de acudir a las consultas con especialistas de varias disciplinas coordinados en una misma atención propicia que estos pacientes tengan que trasladarse en menos ocasiones al centro hospitalario, mejorando su bienestar.

Este modelo asistencial «aporta un enfoque integral que permite centrarse en el paciente, independientemente de las especialidades con las que esté relacionado, desterrando la fragmentación de la atención que este tipo de pacientes, por su especial complejidad, presentan de forma habitual», sentencia Inmaculada Vázquez, directora gerente del Área Sanitaria Sur de Sevilla.