Geriatras de San Juan de Dios buscan patrones de longevidad extrema en los centenarios de Sevilla: «Ninguno está triste»

Dos geriatras y un enfermero del Hospital de San Juan de Dios del Aljarafe están realizando un estudio sobre longevidad extrema en el que participan 37 personas centenarias (o casi) de Sevilla, la mayoría mujeres (27). Liderado por la geriatra Cristina Garzón, en colaboración ... con el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Sevilla, que dirige el catedrático Antonio Ayala, esta investigación pionera en Andalucía trata de determinar la existencia de algún patrón común en todas estas personas. Además de sus hábitos de vida (ejercicio, comida, bebida, etcétera), en el estudio se trata de determinar las características clínicas y moleculares de los centenarios con la idea de elaborar algunas recomendaciones que permitan vivir más tiempo y predecir el grado de fragilidad en las personas de edad.

Hasta ahora no se había realizado ningún estudio en Andalucía sobre los aspectos moleculares de las personas de longevidad extrema. «Intentamos ver si hay algo en sus moléculas que difiere de los demás para hacer un perfil no sólo clínico sino molecular de nuestros centenarios. Estudiamos los péptidos inflamatorios, qué patrón tienen en común, aunque aún no tenemos los datos definitivos». Uno de esos péptidos «protectores» es la humanina, una proteína diminuta con un impacto enorme en la salud y la longevidad tanto en animales como en humanos, según recientes investigaciones realizadas en Estados Unidos.

El estudio clasifica los centenarios en tres tipos: «survivors», «delayers» y «escaped». El 45 por ciento de los participantes sevillanos está en el primer grupo, el 40 por ciento en el segundo y el 15 por ciento en el tercero.

Se considera «survivors» («supervivientes») a aquellas personas que han tenido enfermedades importantes antes de los 70 años, sobre todo patologías cardiovasculares y respiratorias, pero han logrado superarlas y alcanzar los 100 años de edad.

Los «delayers» («retrasadores») son los centenarios que han empezado a tener patologías graves a partir de los 80 años, es decir, han comprimido las enfermedades que la mayoría de las personas suele sufrir antes de esa edad.

Los «escapers» («fugitivos o escapados») son los que han alcanzado los 100 años sin enfermedades destacables y que no necesitan pastillas habitualmente más allá de algún complejo vitamínico. En las conclusiones preliminares de este estudio se observa que el factor genético o hereditario es muy importante en el grupo de los «escapers». Es decir, sus padres y abuelos ya eran centenarios (o casi). En los otros dos grupos no lo es tanto.

«El que llega a centenario es feliz o vitalista, por así decirlo. Y suelen ser personas activas y que han tenido una rica vida social» Cristina Garzón Geriatra

Analizando los hábitos de vida de los 37 centenarios sevillanos, se ha observado que la mayoría nunca han fumado ni bebido alcohol «especialmente en el grupo de los escapers, en los que son el cien por cien«, explica la doctora Garzón. »En los otros dos grupos sí hay algunos que han fumado o bebido, aunque acabaron dejando esos hábitos«.

Otras características que forman parte, en general, del estilo de vida de estos centenarios son la comida y la vida activa. «Algunos han podido ser comilones pero no es lo habitual y a esta edad la ingesta de comida se reduce muchísimo«, explica la geriatra, que destaca también que se está estudiando su vida social, cuya riqueza puede influir en la longevidad, según algunos estudios recientes. La actividad física también la favorece y otro factor que se está analizando es la forma de afrontar los conflictos y sus creencias espirituales, no sólo religiosas, buscando posibles patrones comunes entre los centenarios.

Actividad y comer poco

«Como conclusiones preliminares, destacaría que una rica vida social es un rasgo común entre los tres grupos de centenarios que tenemos en el estudio. Son pacientes muy activos, no tienen vida sedentaria y comen poco. Todo eso repercute en un bienestar general también a nivel de neurotransmisores«, cuenta la doctora Garzón. »Raramente un centenario es una persona triste, sola o con vulnerabilidad. Eso no lo estamos viendo en nuestro grupo. El que llega a centenario es feliz o vitalista, por así decirlo«.