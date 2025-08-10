Fernando Fabiani, médico, explica cómo actuar ante un desmayo o lipotimia: «El organismo entiende que lo que la persona necesita para recuperarse es estar tumbada»

En verano, cuando las temperaturas suben y el calor aprieta, es común que más de una persona termine mareada, con sensación de debilidad o incluso en el suelo tras una bajada de tensión. Lo que mucha gente no sabe —o no hace bien— es cómo actuar en ese momento. El médico de familia y divulgador Fernando Fabiani lo explicó recientemente en una intervención en Canal Sur, dejando claro que, ante un desmayo, lo mejor que podemos hacer es dejar que el cuerpo haga su trabajo.

Fabiani describía una situación habitual en la que alguien empieza a marearse, se queda pálido, se le va la fuerza... pero no está inconsciente. «Abre un poco los ojos, se mueve, tiene alguna respuesta, no está inconsciente, ¿vale? La típica lipotimia: me he mareado, hablo, no hablo, pero me muevo, estoy sudoroso...», relataba, imitando incluso la confusión con la que muchas veces se vive ese momento.

Y entonces llega el error. Lo más común es que los que están alrededor intenten ayudar, pero no siempre de la mejor forma: «Ay, que se ha mareado… ¡levántate!». Sin embargo, como advierte Fabiani, hacerlo así puede ser contraproducente: «Debemos dejar a la persona en el suelo».

Dejar que el cuerpo se recupere tumbado

El consejo es claro: no forzar a la persona a incorporarse. «El organismo, sabio en este caso, entiende que lo que hace falta para que la persona se recupere es estar tumbada, para que llegue bien el flujo al corazón, al cerebro, y nos recuperemos», explicaba.

El cuerpo necesita estar en horizontal para poder reorganizarse, y si tratamos de levantarlo, sólo conseguimos empeorar las cosas. «Si nosotros nos empeñamos en tirar de la persona para sentarla o ponerla de pie, lo que vamos a hacer es que empeore», advertía. Y, efectivamente, es muy común ver cómo alguien que parecía estar mejor, al intentar levantarse demasiado pronto, vuelve a desplomarse.

Entonces, ¿qué es lo que sí hay que hacer? Fabiani lo resume en pasos sencillos: dejar a la persona tumbada, elevarle un poco las piernas, ofrecerle algo de líquido (si puede beber sin riesgo), y esperar. «Tres, cuatro, cinco minutos: ya estoy bien, ya estoy bien. Perfecto, estás bien, pues te sientas en el suelo y me quedo ahí dos o tres minutos. Sigo bien, me siento en alto, en una silla, tres, cuatro minutitos, sigo bien, podemos intentar ponernos de pie».

Cuidado con el típico «dale azúcar»

Y aquí aparece otro clásico: «Dale un caramelito, que seguro es azúcar». Pero Fabiani alerta sobre este gesto tan bien intencionado como peligroso: «Cuidado, porque una persona que está medio atontadilla, bajo nivel de conciencia… cuidado con esto de automáticamente meterle en la boca un caramelo: riesgo de atragantamiento».

Sus recomendaciones no buscan alarmar, sino evitar complicaciones innecesarias. En un golpe de calor o una lipotimia, menos puede ser más. Respetar los tiempos del cuerpo, no precipitarse y mantener la calma es, muchas veces, lo que más ayuda. Y es que a veces, según Fabiani, lo mejor que podemos hacer por alguien que se ha desmayado es darle espacio, agua y tiempo.

