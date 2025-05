Los doctores Bernáldez, López-Puerta y Márquez, nuevos académicos de Medicina de Sevilla

La Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla en sesión solemne acogió el jueves 22 de mayo el acto de recepción de los doctores: Pedro Bernáldez Domínguez (Traumatología), José María López-Puerta González (Traumatología) y Francisco Márquez Maraver (Ginecología y Obstetricia), como nuevos Académicos Correspondientes de la institución.

El Dr. Pedro Bernáldez Domínguez, que leyó su discurso de ingreso titulado: “La Ortobiología Intervencionista: revolucionando la Medicina Regenerativa para un futuro más saludable”, fue presentado por el Académico de Número el Ilmo. Sr. Dr. D. Fernando Sáenz López de Rueda.

Durante su ponencia abordó cómo las terapias biológicas -como el plasma rico en plaquetas, el aspirado de médula ósea o el tejido adiposo- están revolucionando el tratamiento de lesiones articulares, tendinosas, musculares y nerviosas. Bajo el modelo clínico DEBA, que combina medicina deportiva, ecografía, biológicos y artroscopia, el doctor expuso cómo es posible evitar muchas cirugías y mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante tratamientos personalizados, mínimamente invasivos y basados en la medicina regenerativa. La intervención fue una defensa de una traumatología moderna, científica y respetuosa con el tejido.

Además, el Dr. Bernáldez subrayó que “la ortobiología intervencionista no es solo una técnica ni una moda: es una nueva forma de hacer medicina basada en la ciencia, el respeto al tejido y la funcionalidad del paciente. El futuro de la traumatología es regenerativo, guiado por imagen, mínimamente invasivo y personalizado.”

“Ser admitido como Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina de Sevilla es, sin duda, uno de los mayores honores que he recibido en mi vida profesional. Pero también es, sobre todo, un momento de honda emoción personal. Sé que este nombramiento no es un punto de llegada, sino de partida. Porque la verdadera grandeza de una Academia no está en sus muros, sino en el compromiso de sus miembros. A partir de hoy, afronto con más responsabilidad y más ilusión cada paso. Me comprometo a seguir investigando, a seguir formando a otros médicos, a seguir soñando con una medicina más humana, más regenerativa y más luminosa. Que esta distinción no me detenga, sino que me empuje”, afirmó el nuevo Académico Correspondiente.

A continuación, el Dr. José María López-Puerta González, con su discurso de ingreso titulado «Tratamiento de la Escoliosis. Actualidad y futuro», fue presentado por el Académico de Número el Ilmo. Sr. Dr. D. Jorge Domínguez-Rodiño Sánchez-Laulhé.

Su intervención se centró en el tratamiento de las deformidades de columna. Tradicionalmente, este enfoque se ha basado en el análisis de la alineación coronal; sin embargo, en la última década, el equilibrio sagital ha adquirido un papel fundamental. En particular, el análisis de la incidencia pélvica y su relación con la lordosis lumbar y la inclinación sacra ha resultado como uno de los criterios más fundamentales para comprender las patologías de la columna vertebral y su tratamiento. Este enfoque entiende la columna como una cadena dinámica, que se adaptara para mantener una alineación vertebral ideal en función de su incidencia pélvica que resulta ser un parámetro pélvico anatómico fijo y especifico de cada individuo.

López-Puerta destacó el conocimiento del análisis sagital y sus parámetros funcionales, imprescindible a la hora de plantear el tratamiento de las patologías de columna vertebral. Puesto que, en columna, un 30% de las cirugías presentan mala evolución o complicaciones y de éstas hasta en un 70% se deben a déficit de alineación sagital.

El Dr. Francisco Márquez Maraver, especialista en ginecología, fue presentado por el Académico de Número el Ilmo. Sr. Dr. D. Rogelio Garrido Teruel. Tomó posesión con el discurso titulado: “El reto de ejercer la medicina en general y la obstetricia y ginecología en particular en el difícil contexto socioeconómico actual”.

En su exposición abordó los desafíos de ejercer la medicina -especialmente ginecología-en un contexto socioeconómico crítico, marcado por el “burnout” médico, la precariedad laboral y una relación médico-paciente deshumanizada. Destacando la feminización de la profesión, la saturación tecnológica y la necesidad de equilibrar derechos y deberes en salud. En obstetricia, subraya el dilema entre avances médicos y la pérdida del arte clínico, advirtiendo sobre el riesgo de criminalizar el error.

Con su discurso hizo “un llamamiento al respeto mutuo médico-paciente y un compromiso por una medicina humanizada, centrada en la mujer”. Márquez destacó el contexto sociosanitario y económico actual ya que, según un estudio de la Fundación Galatea (2021), alrededor del 40% de los médicos en España presenten síntomas del síndrome del quemado o burnout, con un 14% en niveles graves.

Además, hizo referencia a un informe del Consejo General de los Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM, 2022) que señala que más del 50% de los médicos españoles sufren estrés laboral crónico y un 30% padecen burnout clínicamente significativo.

“Hoy es un día en el que en mi corazón resuena una profunda emoción y en mi mente pesa una enorme responsabilidad y agradecimiento por tanto honor. Este día marca para mí no solo un reconocimiento a una trayectoria profesional, sino también un compromiso firme con el futuro de la medicina, de la ginecología y de todas las mujeres que confían en nosotros, sus médicos, para velar por su salud”, manifestó Márquez Maraver.